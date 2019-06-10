Криза в Молдові: як реагує Україна

Копирайт изображения Vadim Denisov Image caption Лідер Демократичної партії Молдови Володимир Плахотнюк бере участь у мітингу партії в центральній частині Кишинева 9 червня 2019 року. Саме ця партія зверталася до КС.

Україна посилила контроль на кордоні з Молдовою через політичну кризу в цій країні.

Напередодні Рада нацбезпеки та оборони провела нараду з цього питання.

9 червня Конституційний суд Молдови тимчасово відсторонив президента Ігоря Додона і призначив виконувачем обов'язки глави держави прем'єр-міністра країни Павла Філіпа.

Після цього рішення пан Філіп як в.о. президента з дозволу КС розпустив парламент і призначив на 6 вересня дострокові вибори.

Нарада в РНБО

В неділю увечері РНБО України провела розширену нараду на базі РНБО щодо загострення політичної кризи в Молдові.

"Проаналізували можливі загрози безпековій ситуації в регіоні. Визначили завдання з відслідковування ситуації та можливі заходи реагування у випадку її загострення", - повідомив секретар РНБО Олександр Данилюк.

У понеділок зранку Служба безпеки України повідомила, що оперативно відслідковує внутрішньополітичну ситуацію в сусідній країні.

"У межах партнерських відносин СБУ постійно обмінюється інформацією із молдовськими колегами для збереження спокою та стабільності в регіоні", - йдеться в повідомленні спецслужби.

Там додали, що посилили контррозвідувальний режим на в`їзді до Молдови через територію України щодо радикально налаштованих громадян Росії.

А в МЗС заявили, що Україна зацікавлена у стабільній, демократичній і європейській Молдові та готова надати сприяння у вирішенні існуючих проблем.

"Закликаємо провідні політичні сили Молдови діяти в межах правового поля, вирішувати суперечки шляхом політичного діалогу з метою уникнення силового протистояння. Важливим для країни та безпекової ситуації в регіоні є недопущення зовнішнього втручання, спрямованого на реалізацію російського сценарію федералізації країни", - йдеться в заяві міністерства.

Що сталося в Молдові

Напередодні КС Молдови тимчасово відсторонив від посади президента Ігоря Додона і призначив виконувачем обов'язки глави держави чинного прем'єр-міністра країни Павла Філіпа.

Суд ухвалив таке рішення за запитом групи депутатів від Демократичної партії і пояснив його тим, що президент відмовився підписати указ про розпуск парламенту і виконати рішення КС.

У рішенні суду зазначається, що Павел Філіп має розпустити парламент і призначити дострокові вибори. Пан Філіп як в.о.президента з дозволу КС розпустив парламент і призначив на 6 вересня дострокові вибори.

Пан Додон у розмові з російською агенцією новин "РИА Новости" заявив, що рішення суду спрямоване на "подальшу узурпацію влади".

На своїй сторінці у Facebook відсторонений президент написав, що має намір звернутися до міжнародного співтовариства із закликом стати посередниками в процесі мирної передачі влади, а також закликав громадян країни не брати участь в акціях, організованих Демпартією у неділю.

Напередодні парламент Молдови оприлюднив заяву, у якій оголосив країну "захопленою державою".

Євросоюз у суботу закликав владу країни до спокою і стриманості.

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