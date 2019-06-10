Рейтинг "Слуги народу" і далі росте - свіжі опитування

Копирайт изображения Getty Images

За партію "Слуга народу" готові проголосувати 48,5% опитаних Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС). Мова йде про тих, хто визначився з вибором.

Далі у списку ідуть "Опозиційна платформа - За життя" - 11,8%, "Європейська солідарність" - 8,1%, "Батьківщина" - 7,8% та партія "Голос" - 5,6%.

Таким чином, дані дослідження свідчать про те, що, якби вибори відбулися на початку червня, то в парламент могли б пройти п'ять політичних партій.

Всі інші, за цим опитуванням, набирають менше 5%.

Зокрема, за партію "Сила і честь" готові віддати голоси 3,8% опитаних, за Радикальну партію Олега Ляшка - 2,9%, за об'єднання "Свобода" - 1,9%, за "Громадянську позицію" - 1,8%.

"Опозиційний блок" в цьому рейтингу має 0,9%, "Самопоміч" - 0,6%, а "Українська стратегія" Володимира Гройсмана - 0,5%.

КМІС провів це дослідження з 26 травня по 7 червня 2019 року методом особистого інтерв'ю. Всього опитали 2021 респондента, що мешкають у 110 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим).

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% — для показників близьких до 25%, 2,0% — для показників близьких до 10%, 1,4% — для показників близьких до 5%.

Хочете отримувати головні новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!