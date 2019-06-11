Філарет скликає собор для збереження Київського патріархату: на коли і які будуть наслідки

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Почесний патріарх Філарет оголосив про рішення скликати помісний православний собор Київського патріархату, хоча статут Православної церкви України такого права йому не дає.

Він сказав про це у відповідь на питання журналістів перед початком форуму "За Українську Православну Церкву! За Київський Патріархат!".

"Ми скликаємо помісний собор, на якому не затвердимо рішення того собору, який був 15 грудня 2018 року. Значить, він для нас не є обов'язковим. Цим ми покажемо, що Київський патріархат був, є і буде. Собор ми скликаємо на 20 червня", — сказав Філарет.

Почесний патріарх уточнив, що планує скликати помісний собор Української православної церкви Київського патріархату, а не ПЦУ.

Також на сьогоднішньому форумі учасники планують затвердити звернення до президента Володимира Зеленського з проханням "підтримати Українську православну церкву — Київський патріархат від будь-якого посягання".

Помісний собор — зібрання церковних архієреїв, священників та мирян, який може схвалювати стратегічні рішення в церкві та скасовувати рішення синоду.

Скликання такого собору Філаретом суперечить статуту Православної церкви України, адже це може робити тільки предстоятель церкви, митрополит Київський і Всієї України Епіфаній.

Мета скликання собору — відновлення діяльності Київського патріархату.

За даними джерел BBC, Вселенський патріархат однозначно підтримує Епіфанія і не виключає застосування санкцій у разі втілення сценарію відновлення Київського патріархату.

Якраз 10-11 червня, коли Філарет зібрав засідання в Києві, митрополит Епіфаній поїхав на день ангела до Вселенського патріарха Варфоломія.

Що станеться?

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На думку співрозмовника ВВС у Православній церкві України, на цей собор з єпископів може приїхати митрополит Білгородський і Обоянський Іоасаф, а також, можливо, ще один з єпископів із колишніх приходів УПЦ КП у Росії.

Приїхати може й невелика частина священників Київської єпархії ПЦУ, якою керує сам Філарет.

Особливого значення собору в ПЦУ не надають, адже після 25 червня київським приходам дозволять переходити з підпорядкування Філарета до митрополита Епіфанія й у почесного патріарха зникне велика частина впливу у церкві та його фінансове підґрунтя. Вважається, що Київська єпархія є однією з найбагатших у ПЦУ.

У разі, якщо Філарет здійснить свій задум, і створить альтернативну ПЦУ структуру, її учасники будуть в очах світового православ'я і Вселенського патріарха розкольниками, вважає співрозмовник.

За його словами, такі дії Філарета серйозно не вплинуть на позиції ПЦУ в Україні чи на процес визнання її іншими церквами. Наприклад, у вересні чи жовтні цього року можливе визнання ПЦУ Елладською церквою.

За даними BBC, під час свого нинішнього візиту до Константинополя на день ангела патріарха Варфоломія митрополит Епіфаній після вечірньої молитви з патріархом також мав коротку розмову із предстоятелем автокефальної Елладської церкви архієпископом Ієронімом.

Епіфаній привітав його та подарував панагію - невеликий образ Богоматері, право на носіння якого мають предстоятелі помісних церков. Це поки що не означає визнання ПЦУ й жодного спільного служіння з Ієронімом не буде.

Протистояння у церкві

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Конфлікт в новій українській церкві став публічним на початку травня. Колишній предстоятель УПЦ Київського патріархату Філарет тоді заявив, що він досі є патріархом київським, а сам патріархат нібито досі існує.

Водночас ПЦУ і Міністерство юстиції це заперечують.

Фактично, між ним та предстоятелем ПЦУ митрополитом Епіфанієм відбувається протистояння за першість у Церкві.

Формально Філарет є простим єпископом ПЦУ й керівником Київської єпархії, а також членом виконавчого органу церкви — синоду. Він користується титулом почесного патріарха, але визнають його лише у ПЦУ.

На початку травня Філарет озвучив низку звинувачень у бік Епіфанія, зокрема, у невиконанні певних домовленостей, досягнутих перед об'єднавчим собором 15 грудня 2018 року, та у залежності від Константинополя (Вселенського патріархату).

Філарет заявляє, що низка положень томосу про автокефалію та статуту ПЦУ невигідні для української церкви і закликав їх не виконувати.

Наприкінці травня почесний патріарх навіть видав указ, фактично спрямований проти Епіфанія. Він відлучив від служіння ректора Київської православної богословської академії та близького соратника митрополита Епіфанія протоієрея Олександра Трофимлюка.

У відповідь Епіфаній підпорядкував київську парафію Трофимлюка собі, а всі укази патріарха на бланках київського патріархату з 30 січня 2019 року визнав недійсними.

Формально київська єпархія, якою керує Філарет, досі не перереєструвала свій статут як частина ПЦУ. 24 травня синод ПЦУ зобов'язав її зробити це у місячний термін.

Філарет під цим рішенням підписався, але виконувати його, як розповідають співрозмовники ВВC News Україна, не надто налаштований.

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