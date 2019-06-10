Вибори 2019: хто увійшов до списків партій Ляшка, Гриценка та Опозиційного блоку

  • 10 червня 2019
Партії Копирайт изображения УНІАН

У понеділок Радикальна партія Олега Ляшка, "Опозиційний блок" та "Громадянська позиція" провели свої з'їзди.

Політичні сили визначилися зі списками, з якими підуть на парламентські вибори.

Радикальна партія

З'їзд Радикальної партії пройшов у столичному парку імені Тараса Шевченка. Делегати прийшли у вишиванках.

Копирайт изображения Прес-служба Ляшка
Image caption Так пройшов з'їзд Радикальної партії Олега Ляшка

До першої десятки партії увійшли:

  1. Олег Ляшко - лідер Радикальної партії
  2. Віктор Галасюк, заступник лідера партії з економічної політики
  3. Андрій Лозовий, заступник лідера партії
  4. Інга Маковецька, заступник голови Чернівецької облради
  5. Іван Савка, полковник ЗСУ
  6. Олег Авер'янов - керівник виконкому партії
  7. Сергій Скуратовський, - керівник Київської облорганізації Радикальної партії
  8. Дмитро Лінько - депутат партії
  9. Альона Кошелєва - депутатка партії
  10. Віктор Вовк, заступник керівника партії.

Дванадцятим номером списку "Радикальної партії" йде нардеп Георгій Логвинський. У нинішню Верховну Раду він пройшов за списками партії "Народний фронт", є членом цієї фракції.

"Опозиційний блок"

У понеділок свій список презентував і "Опозиційний блок".

Копирайт изображения Прес-служба "Опозиційного блоку"
Image caption Прес-служба "Опозиційного блоку"

До першої десятки увійшли:

  1. Євгеній Мураєв - депутат партії
  2. Вадим Новинський - депутат партії,
  3. Олександр Вілкул - депутат партії
  4. Геннадій Кернес - міський голова Харкова
  5. Геннадій Труханов - мер Одеси
  6. Вадим Бойченко - мер Маріуполя
  7. Володимир Буряк - мер Запоріжжя
  8. Уляна Ткаченко - депутат Хмельницької облради
  9. Володимир Пилипенко - юрист
  10. Богдан Андріїв - міський голова Ужгорода.

Також "Опозиційний блок" оголосив основні пункти передвиборчої програми партії: досягнення миру, "скасування антинародних реформ та грабіжницьких тарифів", економічне зростання.

"Громадянська позиція"

Свій з'їзд партія Анатолія Гриценка провела біля червоного корпусу Університету Шевченка в Києві.

Копирайт изображения Прес-служба "Громадянської позиції"

Виборчий список "Громадянської позиції" виглядає так:

  1. Анатолій Гриценко - лідер "Громадянської позиції"
  2. Дмитро Добродомов - лідер "Громадського руху "Народний Контроль"
  3. Микола Томенко - лідер партії "Рідна країна"
  4. Микола Катеринчук - лідер Європейської партії
  5. Марина Соловйова - член Громадської ради доброчесності
  6. Анатолій Забарило - член "Громадянської позиції"
  7. Петро Ландяк - член "Громадянської позиції"
  8. Микола Ладовський - член "Громадянської позиції"
  9. Єгор Фірсов - член партії "Удар"
  10. Віктор Трепак - генерал-майор СБУ.

Син Анатолія Гриценка Олексій іде на вибори по мажоритарці. Щодо представника "Громадянської позиції" Івана Апаршина, то він у виборах участі брати не буде, оскільки може в майбутньому очолити оборонний департамент в Адміністрації президента.

За словами пана Гриценка, партія не виключає, що може брати участь у формуванні коаліції в новій Раді.

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