Копирайт изображения УНІАН

У понеділок Радикальна партія Олега Ляшка, "Опозиційний блок" та "Громадянська позиція" провели свої з'їзди.

Політичні сили визначилися зі списками, з якими підуть на парламентські вибори.

Радикальна партія

З'їзд Радикальної партії пройшов у столичному парку імені Тараса Шевченка. Делегати прийшли у вишиванках.

Копирайт изображения Прес-служба Ляшка Image caption Так пройшов з'їзд Радикальної партії Олега Ляшка

До першої десятки партії увійшли:

Олег Ляшко - лідер Радикальної партії Віктор Галасюк, заступник лідера партії з економічної політики Андрій Лозовий, заступник лідера партії Інга Маковецька, заступник голови Чернівецької облради Іван Савка, полковник ЗСУ Олег Авер'янов - керівник виконкому партії Сергій Скуратовський, - керівник Київської облорганізації Радикальної партії Дмитро Лінько - депутат партії Альона Кошелєва - депутатка партії Віктор Вовк, заступник керівника партії.

Дванадцятим номером списку "Радикальної партії" йде нардеп Георгій Логвинський. У нинішню Верховну Раду він пройшов за списками партії "Народний фронт", є членом цієї фракції.

"Опозиційний блок"

У понеділок свій список презентував і "Опозиційний блок".

Копирайт изображения Прес-служба "Опозиційного блоку" Image caption Прес-служба "Опозиційного блоку"

До першої десятки увійшли:

Євгеній Мураєв - депутат партії Вадим Новинський - депутат партії, Олександр Вілкул - депутат партії Геннадій Кернес - міський голова Харкова Геннадій Труханов - мер Одеси Вадим Бойченко - мер Маріуполя Володимир Буряк - мер Запоріжжя Уляна Ткаченко - депутат Хмельницької облради Володимир Пилипенко - юрист Богдан Андріїв - міський голова Ужгорода.

Також "Опозиційний блок" оголосив основні пункти передвиборчої програми партії: досягнення миру, "скасування антинародних реформ та грабіжницьких тарифів", економічне зростання.

"Громадянська позиція"

Свій з'їзд партія Анатолія Гриценка провела біля червоного корпусу Університету Шевченка в Києві.

Копирайт изображения Прес-служба "Громадянської позиції"

Виборчий список "Громадянської позиції" виглядає так:

Анатолій Гриценко - лідер "Громадянської позиції" Дмитро Добродомов - лідер "Громадського руху "Народний Контроль" Микола Томенко - лідер партії "Рідна країна" Микола Катеринчук - лідер Європейської партії Марина Соловйова - член Громадської ради доброчесності Анатолій Забарило - член "Громадянської позиції" Петро Ландяк - член "Громадянської позиції" Микола Ладовський - член "Громадянської позиції" Єгор Фірсов - член партії "Удар" Віктор Трепак - генерал-майор СБУ.

Син Анатолія Гриценка Олексій іде на вибори по мажоритарці. Щодо представника "Громадянської позиції" Івана Апаршина, то він у виборах участі брати не буде, оскільки може в майбутньому очолити оборонний департамент в Адміністрації президента.

За словами пана Гриценка, партія не виключає, що може брати участь у формуванні коаліції в новій Раді.

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