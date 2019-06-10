Вибори 2019: хто увійшов до списків партій Ляшка, Гриценка та Опозиційного блоку
У понеділок Радикальна партія Олега Ляшка, "Опозиційний блок" та "Громадянська позиція" провели свої з'їзди.
Політичні сили визначилися зі списками, з якими підуть на парламентські вибори.
- Вибори Ради: головні дати кампанії та як проголосувати
- Тимошенко - Зеленському: разом проти "мастодонтів" і "динозаврів"
Радикальна партія
З'їзд Радикальної партії пройшов у столичному парку імені Тараса Шевченка. Делегати прийшли у вишиванках.
До першої десятки партії увійшли:
- Олег Ляшко - лідер Радикальної партії
- Віктор Галасюк, заступник лідера партії з економічної політики
- Андрій Лозовий, заступник лідера партії
- Інга Маковецька, заступник голови Чернівецької облради
- Іван Савка, полковник ЗСУ
- Олег Авер'янов - керівник виконкому партії
- Сергій Скуратовський, - керівник Київської облорганізації Радикальної партії
- Дмитро Лінько - депутат партії
- Альона Кошелєва - депутатка партії
- Віктор Вовк, заступник керівника партії.
Дванадцятим номером списку "Радикальної партії" йде нардеп Георгій Логвинський. У нинішню Верховну Раду він пройшов за списками партії "Народний фронт", є членом цієї фракції.
"Опозиційний блок"
У понеділок свій список презентував і "Опозиційний блок".
До першої десятки увійшли:
- Євгеній Мураєв - депутат партії
- Вадим Новинський - депутат партії,
- Олександр Вілкул - депутат партії
- Геннадій Кернес - міський голова Харкова
- Геннадій Труханов - мер Одеси
- Вадим Бойченко - мер Маріуполя
- Володимир Буряк - мер Запоріжжя
- Уляна Ткаченко - депутат Хмельницької облради
- Володимир Пилипенко - юрист
- Богдан Андріїв - міський голова Ужгорода.
Також "Опозиційний блок" оголосив основні пункти передвиборчої програми партії: досягнення миру, "скасування антинародних реформ та грабіжницьких тарифів", економічне зростання.
"Громадянська позиція"
Свій з'їзд партія Анатолія Гриценка провела біля червоного корпусу Університету Шевченка в Києві.
Виборчий список "Громадянської позиції" виглядає так:
- Анатолій Гриценко - лідер "Громадянської позиції"
- Дмитро Добродомов - лідер "Громадського руху "Народний Контроль"
- Микола Томенко - лідер партії "Рідна країна"
- Микола Катеринчук - лідер Європейської партії
- Марина Соловйова - член Громадської ради доброчесності
- Анатолій Забарило - член "Громадянської позиції"
- Петро Ландяк - член "Громадянської позиції"
- Микола Ладовський - член "Громадянської позиції"
- Єгор Фірсов - член партії "Удар"
- Віктор Трепак - генерал-майор СБУ.
Син Анатолія Гриценка Олексій іде на вибори по мажоритарці. Щодо представника "Громадянської позиції" Івана Апаршина, то він у виборах участі брати не буде, оскільки може в майбутньому очолити оборонний департамент в Адміністрації президента.
За словами пана Гриценка, партія не виключає, що може брати участь у формуванні коаліції в новій Раді.
Хочете отримувати головні новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!