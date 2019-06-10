"Вова, у нас війна - почекає шаурма": акція під АП проти заяв щодо Донбасу

Копирайт изображения АНДРІЙ ЛЕВУС Image caption На акцію проти заяв української сторони на нещодавніх перемовинах у Мінську прийшли кілька сотень людей

Сотні людей провели акцію протесту біля Адміністрації президента, виступаючи проти заяв представників України під час нещодавніх перемовин у Мінську.

"Вимагаємо, щоб ті люди, які формують дорожню карту до Мінська, були замінені. Щоб ветерани були долучені до процесу, щоб були ті люди, які знають ситуацію, інакше ми будемо це сприймати як тиху капітуляцію", - сказав у виступі один з організаторів акції, повідомляють Українські новини.

Учасники скандували "Ганьба", "Кучму геть", "Вова, у нас війна - почекає шаурма" і вимагали відставки президента Зеленського.

Вхід до Адміністрації президента обклеїли фотографіями загиблих на Донбасі.

Декілька учасників акції підняли білий прапор і спалили його на знак того, що "не допустять капітуляції" України перед Росією.

5 червня після перемовин тристоронньої контакної групи по Донбасу у Мінську представник ОБСЄ Мартін Сайдік повідомив, що Україна запропонувала зняти блокаду Донбасу.

Натомість на брифінгу Леонід Кучма сказав, що Україна ніколи не запроваджувала блокади непідконтрольних територій Донбасу.

"Немає ніякої економічної блокади... це тимчасова заборона переміщення вантажів через лінію зіткнення", - сказав він на брифінгу.

10 червня речниця президента Зеленського Юлія Мендель висловила здивування тим, що Генпрокуратура відкрила кримінальні справи щодо підготовки до фінансування тероризму та державної зради через заяви президента та представника України в Тристоронньої контактній групі по Донбасу Леоніда Кучми.

Вона нагадала, що ГПУ не відкривала справу через відвідування Росії лідером "Опозиційної платформи - за життя" Юрієм Бойком і одним з діячів цієї політсили Віктором Медведчуком.

Що казав Кучма у Мінську

Копирайт изображения УНІАН Image caption Юлія Мендель 6 червня заявила, що в президента вже є "дорожня карта" по Донбасу, а Леонід Кучма повідомив, що Україна не здійснює блокаду Донбасу і ніколи не здійснювала

На перемовинах у Мінську Леонід Кучма заявив, що приїхав з "дорожньою картою" від президента України Володимира Зеленського. Він не уточнив, що саме вона передбачає.

Прес-секретар президента Юлія Мендель на брифінгу 6 червня підтвердила, що "дорожня карта" існує, але до 19 червня її не будуть публікувати, бо хочуть узгодити "з нашими європейськими партнерами у "Нормандському форматі"

Леонід Кучма розповів, що у Мінську сторони домовились випрацювати механізм забезпечення дотримання режиму тиші.

"Домовились, що до 19 числа група з безпеки має підготувати документ із заходами - захисними механізмами, що треба робити, аби це режим був", - сказав він.

За його словами, ініціатива про необхідність введення режиму тиші походила також "з тієї сторони".

На уточнювальне питання про те, чи полягає пропозиція української сторони у тому, аби не відповідати на обстріли, які походять з цивільних об'єктів, пан Кучма відповів: "Абсолютно".

"Ми чітко повинні розуміти, що ці обстріли провокаційні", - сказав Леонід Кучма.

Він також наголосив, що Україна не запроваджувала блокади непідконтрольних територій Донбасу.

"Немає ніякої економічної блокади... це тимчасова заборона переміщення вантажів через лінію зіткнення", - сказав він на брифінгу.