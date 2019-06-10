Україна перемогла Люксембург у відборі на Євро-2020

Копирайт изображения УНІАН Image caption Роман Яремчук забив єдиний гол у матчі

Збірна України з футболу перемогла футболістів Люксембургу у матчі відбору на Євро-2020.

Єдиний гол у матчі забив Роман Яремчук.

Поєдинок проходив на стадіоні "Арена Львів".

Раніше, 7 червня, збірна України з футболу розгромно перемогла збірну Сербії з рахунком 5:0.

Зараз збірна України лідирує в групі B відбіркового турніру Євро 2020. Українці не програли жодного матчу. З чотирьох матчів три виграли і один завершили унічию.

Як проходив матч

Матч з Люксембургом розпочався з атак української збірної. Вже на шостій хвилині після подачі Руслана Малиновського Роман Яремчук забив гол головою.

На 14-й хвилині Олександр Зінченко вийшов віч-на-віч з голкіпером Люксембургу Антоні Морісом, але не зміг його переграти.

Наприкінці першого тайму люксембуржцям вдалося продертися до українських воріт і Крістофер Мартінш забив, але з положення поза грою.

У другому таймі Люксембург продовжив атакувати, аби відіграти пропущений гол. На 58-й хвилині від можливого голу Венсана Тілля українців врятував голкіпер Пятов.

Незабаром українським футболістам вдалося перехопити ініціативу.

Роман Яремчук, Тарас Степаненко та Олександр Зінченко намагалися пробити ворота суперника наприкінці другого тайму, але марно.