Копирайт изображения Getty Images Image caption Так виглядає типове традиційне селище народу догонів, на одне з яких був вчинений кривавий напад

Близько сотні людей стали жертвами різанини у центральній частині західноафриканської держави Малі цієї ночі.

Напад, за даними уряду Малі стався о 3 ночі на село Собане-Ку, населене представниками народу догон.

Пошук тіл загиблих триває, але чиновники повідомили про щонайменше 95 загиблих та 19 зниклих без вісти. Деякі тіла були спалені.

У Малі останнім часом відбулося кілька нападів з масовими жертвами, деякі за участі джихадистів, деякі через міжетнічну ворожнечу.

Війна двох народів?

У районі зіткнень ворогують між собою догони-мисливці та представники народу фульбе, які займаються скотарством і ведуть напівкочовий спосіб життя.

Догони багато століть живуть в центральному Малі. Вони мають селища з давньою історією та дуже складну систему традиційних вірувань, яку поєднують з ісламом чи християнством.

Багато представників фульбе, з іншого боку, є напівкочовими пастухами, які пересуваються на великі відстані по кількох країнах Західної Африки.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Фульбе є кочовиками, що мандрують в пошуках пасовищ для худоби в кількох країнах Західної Африки

Суперечки між фермерами та пастухами через ресурси є давніми, але зіткнення між ними загострилися після повстання джихадистів на півночі Малі у 2012 році.

Обидві сторони звинувачують одна одну у здійсненні нападів на тлі заворушень на півночі країни.

Фульбе, які переважно сповідують іслам, представники догонів часто звинувачують у зв'язках з джихадистами. Але зі свого боку, фульбе звинувачують у нападах угруповання самооборони догонів Dan Na Ambassagou.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Культура догонів з їхніми мисливськими ритуалами, традиційними віруваннями та танцями викликає інтерес в туристів, проте в останні роки у Малі стає дедалі більш небезпечно

У тому ж регіоні в березні понад 130 жителів села фульбе були вбиті озброєними людьми, що носили одяг традиційних мисливців-догонів.

Після нападу, угруповання Dan Na Ambassagou було заборонено урядом Малі.

Але організація, яка наполягає на тому, що вона є групою самооборони догонів і не має нічого спільного з вбивствами, відмовилася від закликів скласти зброю.

Місія Організації Об'єднаних Націй в Малі у доповіді від 31 травня, заявила, що ситуація з безпекою в центральному Малі "продовжує погіршуватися".

У доповіді йшлося про те, що зіткнення між догонами та фульбе "загострилися через присутність екстремістських груп".

Цього року сотні людей загинули з обох боків.

Image caption Напад стався в регіоні Мопті у центральній частині Малі

Роль джихадистів

На півночі Малі діють кілька ісламістських угруповань. У 2012 році вони захопили половину країни і просувалися до столиці Бамако.

Франція, яка до 1960 року мала колоніальну імперію, що охоплювала Малі і деякі сусідні африканські країни, втрутилася. Французькі війська виштовхнули джихадистів у пустельні райони Сахари.

Копирайт изображения Getty Images Image caption На півночі Малі в рамках багатонаціональної операції "Бархан" проти джихадистів діють французькі війська

До 2012 року розбіжності між фульбе і догонами часто вирішувалися шляхом перемовин.

Але повстання ісламістів, яке розповсюдилося до центральних районів Малі до 2015 року, зменшило контроль уряду і збільшило кількість доступної зброї.