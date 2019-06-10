Нові обшуки у татар в Криму: що відбувається?

Копирайт изображения facebook.com/crimeansolidarity/ Image caption Момент затримання одного з кримських татар

Російські силовики провели обшуки у помешканнях кримських татар в анексованому Криму. Про це повідомила прес-служба ФСБ Росії.

Українська прокуратура Автономної республіки Крим, що наразі працює з Києва та Херсона, назвала обшуки незаконними і відкрила провадження.

Громадська організація "Кримська солідарність" заявила про затримання сімох татар.

"Передчасні пологи"

Вздовж дороги стоять кілька білих мікроавтобусів, навколо люди у камуфляжі зі зброєю. Вони виводять з будинку чоловіка, у нього в руках пакет. Поруч йде жінка з маленькою дитиною на руках і хлопчиком трохи старшим.

Копирайт изображения facebook.com/crimeansolidarity/

Чоловіка садять в авто, хлопчик намагається підійти до нього, його забирають. На вулиці кілька десятків людей кричать: "Тримайся" і "Алаху Акбар" (Бог Великий). Автомобілі від'їжджають.

Таке відео оприлюднила громадська організація "Кримська солідарність", яка об'єднує родини затриманих кримських татар.

За інформацією організації, на відео - затримання Ельдара Кантімірова у селі Зарічне Сімферопольського району.

У його будинку спочатку провели обшук, потім чоловіка забрали.

У понеділок, 10 червня, обшуки були у семи кримських татар - Ескендера Сулейманова, Різу Омерова, Айдера Джеппарова, Ельдара Кантемірова, Руслана Нагаєва, Руслана Месутова, Ленура Халілова.

Вони проживають в Алушті і районах поруч, у Сімферопольському і Білогірському районах.

Копирайт изображения facebook.com/crimeansolidarity/ Image caption Результати обшуків

"Кримська солідарність" розміщує відео і фото затримання - силовиків в масках, розкидані речі.

Один з затриманих - Ескендер Сулейманов - житель села Строганівка Сімферопольського району. Він є рідним братом Руслана Сулейманова, якого заарештували під час масових обшуків ще 27 березня.

"Увірвалися, скрутили сина і кинули на землю… всі телефони забрали, все перевернули в домі. Один з них наставив на мене пістолет", - розповідає про обшуки мати Ексендера Сулейманова.

Під час обшуку в будинку Ризи Омерова у його дружини, яка перебуває на 7-му місяці вагітності, від стресу почалися передчасні пологи. Її забрали до лікарні.

"Новий виток репресій"

Адвокат Микола Полозов вважає, що затримання російськими силовиками 8 кримських татар - це продовження політики залякування корінного населення Криму.

"Новий виток репресій. Російська влада захопила 8 людей. Всі вони кримські татари, і таким чином, кількість українських політв'язнів, без врахування військовополонених, вже перевищує 100, а з них понад 60 - це кримські татари", - сказав пан Полозов.

Затриманих доставили в управління ФСБ Росії в Сімферополі, повідомив виданню "Крим.Реалії" юрист Рустем Кямілєв. Адвокати очікують, що у понеділок пізніше пройдуть судові засідання щодо обрання усім затриманим запобіжного заходу.

Версія ФСБ

У ФСБ заявили, що проводять обшуки в будинках ймовірних прихильників організації "Хізб ут-Тахрір" в Криму. Як повідомила прес-служба відомства, проти кількох жителів Криму порушили кримінальні справи.

Їх підозрюють в підтримці "Хізб ут-Тахрір", яку в Росії заборонили і називають терористичною.

"У місцях їх реєстрації та проживання проводяться слідчі дії", - заявили у ФСБ.

Йдеться про жителів двох міст - Алушта і Білогірськ, а також Сімферопольського району Криму. Кількість цих людей не назвали.

Не заборонена в Україні

Представники "Хізб ут-Тахрір" називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи і вважають, що їх несправедливо переслідують в Росії.

Верховний суд Росії заборонив "Хізб ут-Тахрір" у 2003 році. Цю заборону Москва поширює й на територію Криму.

В Україні діяльність "Хізб ут-Тахрір" не заборонена.

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