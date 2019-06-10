В Одесі сталася пожежа у психіатричній лікарні: є жертви

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В Одесі пізно увечері сталася пожежа у психіатричній лікарні. Чотири людини загинули, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Загоряння даху одноповерхового корпусу обласної клінічної психіатричної лікарні № 1 сталося приблизно о 21:44. Пожежа охопила площу у 500 квадратних метрів.

"Підрозділами ДСНС врятовано 19 осіб, з них 4 особи без свідомості, які померли не приходячи до тями. З отруєнням продуктами горіння госпіталізовано 6 осіб у тяжкому стані", - зазначають у ДСНС.

У гасінні пожежі взяли участь 57 рятувальників та 12 одиниць техніки. ліквідували її о 23:19.

За даними одеського видання Думская, серед загиблих є медсестра. Загалом у корпусі перебувало 57 людей, зокрема троє співробітників.

Територія психлікарні сильно задимлена. Рятувальникам постійно доводиться відновлювати запас кисню в балонах.