Гелікоптер здійснив аварійну посадку на хмарочосі Мангеттена. Пілот загинув

Копирайт изображения New York City Fire Department Image caption Місце аварії

Гелікоптер здійснив аварійну посадку на даху хмарочоса у Нью-Йорку, повідомляє міська пожежна служба. Пілот загинув.

За словами губернатора штату Нью-Йорк Ендрю Куомо, офісна будівля захиталася після невдалої посадки гелікоптера. Про це ж говорять і очевидці.

Куомо також повідомив, що на даху виникла пожежа, яку вдалося загасити. Частину людей з хмарочоса евакуювали, ніхто не постраждав.

Губернатор зазначив, що будь-яка новина про катастрофу повітряного судна лякає нью-йоркців після катастрофи 11 вересня 2001 року.

Інцидент стався у дощову і туманну погоду.

За повідомленнями місцевих ЗМІ пілота звали Тім Маккормак. Він був єдиною людиною на борту вертольота Agusta A109E, повідомляє Федеральна авіаційна адміністрація (FAA).

Інцидент стався близько 14:00 за місцевим часом за дощової і туманної погоди на Сьомій авеню.

Губернатор Куомо заявив, що наразі не виявлено жодних ознак технічної несправності.

"Вертоліт здійснив примусову посадку, або ж аварійну посадку на даху будівлі з тієї чи іншої причини", - сказав він журналістам на місці події.

"Виникла пожежа, коли вертоліт сів на даху. Люди, які були в будівлі, сказали, що вони відчували, як будівля трясеться".

Виступаючи в Білому домі в понеділок, президент США Дональд Трамп заявив, що катастрофа стала "великою трагедією" і "дуже сумною подією".

Копирайт изображения Reuters Image caption До місця катастрофи прибули пожежники

За інформацією видання New York Post, на даху будівлі на Сьомій авеню, де приземлився гелікоптер, немає спеціального майданчика для гелікоптерів.

Фотографії та відеозаписи з місця інциденту з'являються в соціальних мережах.

Зокрема, очевидці виклали відеозаписи пожежі на даху хмарочосу та евакуації з нього.

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