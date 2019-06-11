Конституційний суд розгляне законність розпуску Ради. Коли буде рішення?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Про рішення розпустити парламент президент оголосив відразу після інавгурації

У вівторок Конституційний суд почне розгляд справи про відповідність Конституції указу президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради.

Позов до суду подала група депутатів.

Справу розглядатимуть у формі усного провадження. Це значить, що свої позиції щодо конституційності указу представлять як автори позову, так і представники президента.

Крім того, для участі в судовому засіданні запрошені представник Верховної Ради України та сам президент.

Напередодні Володимир Зеленський у відеозверненні у Facebook заявив, що прийде на засідання.

"Це буде вперше за 28 років історії України, коли президент прийде до Конституційного суду. Саме так буде, а не навпаки, коли хазяїн визиває своїх слуг", — сказав президент.

За словами пана Зеленського, він впевнений у своїй юридичній позиції.

"Найголовніше, це моя позиція як президента, коли я розпускав парламент — це був і є величезний запит українського народу", — зазначив голова держави.

Суть питання

21 травня президент своїм указом розпустив парламент та призначив дочасні вибори на 21 липня. Мотивував він це тим, що у парламенті, на його думку, вже давно відсутня коаліція депутатських фракцій.

Відповідно до Конституції, президент дійсно має право розпустити парламент, якщо протягом одного місяця з часу розпаду старої коаліції у Верховній Раді України депутати не сформували нову коаліцію.

Указ набув чинності 23 травня, а вже на наступний день депутати від "Народного фронту" подали до суду позов, під яким підписалися 62 парламентарі, з проханням визнати неконституційним указ президента.

Вони вважають, що президент не має права встановлювати наявність чи відсутність коаліції у парламенті, а лише видає указ за умови існування юридичного факту — відсутності коаліції депутатських фракцій протягом одного місяця.

Копирайт изображения UNIAn Image caption Депутати від "Народного фронту" Андрій Тетерук та Ігор Алексєєв 24 травня віднесли до Конституційного суду подання на визнання неконституційним указу президента

Представник президента у Конституційному суді Федір Веніславський заявив у понеділок на брифінгу, що позиція команди президента ґрунтуватиметься на тому, що коаліція депутатських фракцій "Європейська Україна" припинила існування 29 березня 2016 року, коли з неї остаточно вийшла фракція Радикальної партії Олега Ляшка.

16 і 17 лютого 2016 року з коаліції вийшли фракції "Батьківщина" і "Самопоміч", в результаті чого, за словами пана Веніславського, кількість депутатів у коаліції стала меншою, ніж парламентська більшість (226 депутатів).

На думку представника президента, відсутність коаліції не потребує іншого доведення.

Коли буде рішення?

Конституційний суд вирішив розглядати справу щодо указу про розпуск парламенту невідкладно.

Копирайт изображения UNIAn Image caption Конституційний суд має винести рішення у справі до 29 червня

Закон "Про Конституційний Суд України" дає один календарний місяць на розгляд справи з часу відкриття конституційного провадження.

Один з авторів позову, голова фракції "Народний фронт" Максим Бурбак опублікував у своєму Facebook лист від судді Конституційного суду Віктора Кривенка, у якому той інформує депутата про те, що провадження у справі відкрили 29 травня.

Таким чином, останнім днем, коли суд може винести рішення щодо конституційності указу Володимира Зеленського є 29 червня 2019 року.

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