Копирайт изображения Anadolu Agency/Getty Images Image caption Безвізовий режим почав діяти з 11 червня 2017 року

11 червня виповнюється два роки з початку дії безвізового режиму між Україною та країнами-членами Європейського Союзу. За цей час майже три мільйони українців здійснили 42,6 мільйона поїздок до країн ЄС.

За даними Державної прикордонної служби, найбільше українців скористались безвізом на кордоні з Польщею — більше одного мільйона.

Далі йдуть кордони з Угорщиною — понад 350 тисяч, Румунією — 245 тисяч та Словаччиною — 226 тисяч.

Ще майже один мільйон українців із біометричними паспортами та без віз скористалися авіаційним сполученням з країнами ЄС.

Морське ж сполучення є найменш популярним, у такий спосіб перетнуло державний кордон лише близько 500 людей.

Більше їздять

Прикордонники відзначають зростання кількості безвізових поїздок за другий рік безвізу (з 11 червня 2018 по 11 червня 2019 років) в 4,2 раза.

Копирайт изображения Anadolu Agency/Getty Images Image caption Популярність безвізу щороку зростає

Вони зафіксували 2,35 мільйона українців без віз, у перший рік безвізу таких громадян було усього 560 тисяч. У відомстві пояснюють це закінченням терміну дії віз, виданих до 11 червня 2017 року.

Безвізовий режим поширюється на територію держав-членів ЄС, крім Британії та Ірландії.

Аби потрапити на територію ЄС, необхідно мати біометричний закордонний паспорт, проте громадян також можуть запитати про наявність коштів, місця для проживання та зворотніх квитків.

На території країн-учасниць Шенгенської угоди можна перебувти до 90 днів протягом 180-денного проміжку часу.

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!