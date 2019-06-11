В Угорщині підняли затонулий прогулянковий катер. На ньому знайшли ще тіла загиблих

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У Будапешті рятувальники виявили ще чотири тіла загиблих, після того, як їм вдалося підняти рештки туристичного судна, яке у травні затонуло на Дунаї. Вважають, що одне з тіл належить капітану.

Водолази змогли потрапити у корпус судна в той час як гігантський плавучий кран повільно підіймав його на поверхню.

Прогулянковий катер Mermaid перевозив південнокорейських туристів, коли зіткнувся з круїзним судном і перекинувся. У результаті аварії 20 людей загинули, а ще вісім зникли.

У трагедії підозрюють капітана круїзного судна, який має українське громадянство.

Спроби угорських та південнокорейських спеціалістів підняти судно ускладнював високий рівень води в Дунаї.

Копирайт изображения AFP Image caption Річковий кран підняв рештки судна

Кадри з місця проведення операції у вівторок вранці показали верхню палубу катера, що з'являється з води, та дайверів, які ведуть пошук жертв всередині.

Потім насоси викачали воду з корпусу, а рештки 70-річного катера почали повільно витягати на поверхню. Очікується, що вся операція займе декілька годин.

Виявлені тіла, як вважають, належать трьом південнокорейським туристам і угорському капітану корабля, повідомляє південнокорейське агентство Yonhap, з посиланням на представників влади країни.

Трагедія на Дунаї

Зіткнення круїзного судна Viking Sigyn з прогулянковим катером Mermaid на річці Дунай у Будапешті сталося 29 травня.

Катер перекинувся і затонув всього за 7 секунд після зіткнення. Загинуло 20 людей, а вісім — зникли.

Пасажирами катера переважно були туристи з Південної Кореї.

Угорська поліція розпочала розслідування щодо "злочинної халатності на водних шляхах" і розповіла, що має докази, "які ставлять питання про особисту відповідальність" у цій трагедії.

Капітана судна Viking Sigyn, 64-річного українця на ім'я Юрій, арештували незабаром після цього. Сам він повністю заперечує свою провину.

Аварія сталася на популярній для прогулянкових суден ділянці річки Дунай, звідки пасажири можуть оглянути місто і будівлю парламенту, освітлені вночі.

Десятки невеликих прогулянкових катерів щодня ходять вздовж Дунаю через Будапешт. Великі річкові круїзні судна, що подорожують вздовж Дунаю між Німеччиною і Чорним морем, зазвичай перебувають кілька днів в угорській столиці.

Напередодні в угорській прокуратурі повідомили, що у квітні українець був учасником схожої аварії в Нідерландах. Тоді, щоправда, обійшлося без жертв.

Також, кажуть правоохоронці, капітан з якихось причин одразу після зіткнення суден на Дунаї видалив дані зі свого мобільного телефону. Прокурори поки не з'ясували, чи мали ці дані якийсь стосунок до аварії.

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