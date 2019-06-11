Криза в Каталонії у 300 словах

Копирайт изображения Getty Images Image caption Прихильники незалежності Каталонії у Барселоні

Прагнення Каталонії до незалежності занурило Іспанію у найбільшу політичну кризу за останні 40 років.

Мадрид призупинив автономію регіону майже на сім місяців після невдалої спроби його відокремлення.

Що таке Каталонія?

Каталонія - це напівавтономна область на північному сході Іспанії, історія якої налічує майже 1000 років.

У цьому багатому регіоні мешкає близько 7,5 млн людей, він має власну мову, парламент, прапор і гімн.

Каталонія також має свою власну поліцію і контролює деякі свої державні служби.

Каталонія в цифрах 16% населення Іспанії

25.6% іспанського експорту

19% іспанського ВВП

20.7% іноземних інвестицій до Іспанії

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У чому проблема?

Каталонські націоналісти вже давно скаржаться, що їхній регіон дає занадто багато грошей біднішим частинам Іспанії, оскільки розподіл податків контролює Мадрид.

Вони також кажуть, що зміни, внесені Іспанією до їхнього автономного статусу в 2010 році, підірвали каталонську ідентичність.

На референдумі 1 жовтня, визнаному незаконним Конституційним судом Іспанії, близько 90% каталонців підтримали незалежність. Але явка склала лише 43%.

Коли іспанська національна поліція намагалася запобігти голосуванню, відбулись сутички.

Тоді сепаратисти, які були при владі у каталонському парламенті, оголосили незалежність 27 жовтня.

Розгніваний цим Мадрид ввів пряме правління, посилаючись на статтю 155 Конституції - вперше для Іспанії.

Іспанський уряд звільнив каталонських лідерів, розпустив парламент і скликав позачергові регіональні вибори 21 грудня 2017 року, які виграли націоналістичні партії.

Карлес Пучдемон, колишній лідер Каталонії, втік, але в Іспанії його розшукують за звинуваченнями в організації заколоту - так само, як і чотирьох його соратників, що втекли разом із ним. Наразі у Мадриді судять 12 каталонських лідерів, деякі з яких уже провели місяці у досудовому ув'язненні.

У червні 2018 року каталонські націоналісти повернули контроль над регіоном після прямого правління Мадрида, коли новий уряд склав присягу.

Регіональний уряд зараз очолює Кім Торра, близький соратник пана Пучдемона.

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