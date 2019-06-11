Зеленський просить Раду звільнити Луценка і призначити Пристайка головою МЗС

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Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання про звільнення міністра закордонних справ Павла Клімкіна і призначення на цю посаду Вадима Пристайка. Про це під час брифінгу біля Адміністрації президента розповів заступник голови АП Руслан Рябошапка.

22 травня Пристайка призначили заступником глави Адміністрації Президента України.

До цього він займав посади глави місії України при НАТО і заступника міністра закордонних справ України. У 2012-2014 роках був послом України в Канаді.

Раніше Зеленський вже звертався до парламенту з поданням про звільнення Клімкіна, проте депутати це рішення не схвалили.

Павло Клімкін написав заяву про свою відставку ще у травні: "Вважаю, що так правильно. Правильно по-людськи, правильно з точки зору нормальної політичної культури", - пояснив він тоді своє рішення.

На думку пана Клімкіна, у Володимира Зеленського "має бути право на свою зовнішньополітичну команду, на побудову зовнішньополітичної стратегії".

Звільнення Луценка

Окрім того, Руслан Рябошапка розповів, що президент також підписав подання на звільнення чинного генерельного прокурора України Юрія Луценка.

"Є юридична позиція, пов'язана з тим, що, попри зміни до законку про прокуратуру, про те що генпрокурор не повинен мати юридичну освіту, інші норми закону про прокуратуру говорять про те, що генеральним прокурором може бути виключно людина з юридичною освітою, яка має відповідний досвід у сфері права", - пояснив Рябошапка позицію президента.

Цим критеріям, заявив застуник голови АП, пан Луценко не відповідає.

Раніше сам пан Луценко заявляв, що не бачить ані юридичних, ані моральних підстав писати заяву про відставку.

"Мені важко працюється, але я працюю чесно. На цей момент я не бачу ні юридичних, ні моральних підстав писати заяву про відставку, а закон про прокуратуру передбачає зміну генпрокурора лише у двох випадках - коли він сам хоче піти або коли парламент хоче, щоб він пішов. Я сам не бачу ні юридичних, ні моральних підстав для відставки.

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