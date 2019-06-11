Жінка склала шкільні іспити через 30 хвилин після пологів

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Жителька Ефіопії склала шкільні іспити прямо в лікарняному ліжку - всього через 30 хвилин після того, як народила дитину.

21-річна Алмаз Дересе каже, що сподівалася здати екзаменаційні тести ще до пологів, але в понеділок, незабаром до початку першого іспиту, її доправили до лікарні.

За словами жінки, навчання під час вагітності не було для нею проблемою, і вона хотіла скласти іспит якнайшвидше, аби не втрачати цілий рік часу.

У понеділок Алмаз склала іспити з англійської та амхарської мов і математики.

Протягом кількох наступних днів вона здаватиме й інші предмети.

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Чоловік жінки, Тадесе Тулу, розповів, що йому довелося вмовляти керівництво школи дозволити його дружині скласти екзамен у лікарні.

В Ефіопії дівчата, як правило, кидають школу під час народження дітей і повераються до навчання наступного року.

Найближчим часом Алмаз планує пройти дворічний навчальний курс, який підготує її до вступу в університет.

Жінка каже, що задоволена тим, як склала іспити, і додає, що її новонароджений син почувається добре.

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