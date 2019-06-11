Неймар і "зґвалтування": адвокат жінки відмовиться від справи, якщо та не надасть доказів

Копирайт изображения Getty Images

Даніло Гарсіа де Андраде, адвокат жінки, яка звинуватила гравця збірної Бразилії Неймара у зґвалтуванні, каже, що може відмовитися захищати її інтереси, якщо вона не надасть більше доказів провини гравця.

Нещодавно Наджила Тріндаде подала проти Неймара судовий позов: вона звинувачує його у зґвалтуванні і вимагає від нього фінансової компенсації.

Сам футболіст усі звинувачення на свою адресу заперечує. Він підтверджує, що мав із жінкою сексуальні стосунки, коли вона приїздила до Парижа, але, за його словами, все відбувалося на основі взаємної згоди.

"Сумнівні докази"

Одним із доказів, який надала Тріндаде, є фрагмент відео, яке вона нібито таємно записала в готельному номері. На записі видно, як жінка спілкується із чоловіком, схожим на Неймара.

"Я зараз тебе вдарю, і ти знаєш чому. Тому що ти бив мене вчора", - каже жінка чоловіку на відео.

За її словами, цей запис був зроблений наступного дня після зґвалтування - нібито вона прийшла до Неймара знову, бо "хотіла справедливості" і прагнула зібрати докази його неправомірної поведінки.

Адвокат пані Тріндаде звернувся до неї із проханням надати йому повну версію відео, фрагмент якого потрапив в мережу. Але та відмовила: каже, планшет, на якому був запис, у неї вкрали.

Вона розповіла, що нещодавно її домівку у Бразилії пограбували - поцупили, зокрема, і планшет із відеозаписом з готельного номеру.

Водночас власники будівлі, де мешкає жінка, кажуть, що це неправда - про жодні пограбування вони не чули.

Адвокат пані Тріндаде, Даніло Гарсіа де Андраде, заявив: якщо поліція з'ясує, що ніякого пограбування дійсно не було, він відмовиться захищати її інтереси.

Копирайт изображения Getty Images

"Стосунки між адвокатом і клієнтом завжди будуються на довірі, - каже він. - Якщо немає довіри, немає жодної причини залишатися".

Жінка каже, що в неї також є кілька фотографій та записи листування у WhatsApp, які, нібито доводять її версію подій.

За її словами, окремі докази вона заховала у сейфі і ще нікому не демонструвала - навіть власному адвокату.

Що каже Неймар

Неймар поки не давав великих інтерв'ю з приводу цієї справи, але коментував ситуацію у соцмережах.

Він відкидав усі звинувачення у зґвалтуванні і заявляв, що на ньому хочуть заробити грошей:

"Те, що сталося того дня, було стосунками чоловіка і жінки - такими ж, як і в будь-якої пари. Наступного дня нічого не трапилося. Ми продовжували листуватися. Вона попросила мене про сувенір для її дитини", - каже Неймар.

Батько Неймара, коментуючи відео, нібито зняте в готельному номері, заявив, що воно є зрежисованим.

Хочете отримувати головні новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!