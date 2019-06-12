ЄСПЛ наказав Росії негайно перевезти ув'язненого в Криму Бекірова до лікарні

Копирайт изображения AFP/Getty Images

Європейський суд з прав людини зобов'язав Росію невідкладно перевезти кримського татарина Едема Бекірова з СІЗО до лікарні. Бекірова звинувачують в анексованому Криму в незаконному зберіганні боєприпасів і вибухівки.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook народний депутат України, голова меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

За його словами, суд зобов'язав Росію "помістити кримського політв'язня Едема Бекірова в лікарню і забезпечити йому належне обстеження та лікування".

Він зазначив, що відповідне рішення суд прийняв, керуючись правилом 39 регламенту, яке передбачає можливість під час розгляду справи виносити ухвали про необхідність вжиття певних тимчасових заходів сторонами процесу.

Дане правило застосовується, наприклад, у випадках загрози життю та здоров'ю.

Телеканал ATR повідомляє, що рішення суд прийняв 11 червня.

Адвокат Бекірова Іслям Веліляєв розповів виданню "Крим.Реалії", що "це рішення стало несподіваним, але безумовно правильним у даній ситуації".

"Я зі свого боку, як адвокат, направлю це рішення і слідчому у справі Едема Бекірова й уповноваженій з прав людини Тетяні Москальковій", — сказав адвокат.

За словами Веліляєва, якщо слідчий не відреагує на запит, то він звернеться до суду, аби добитись виконання рішення ЄСПЛ.

"Півроку поспіль адвокати говорять про те, що наш підзахисний повільно помирає у СІЗО. І у нього кожен день на рахунку", — сказав адвокат.

Справа Бекірова

Так звана влада Криму затримала Едема Бекірова у грудні 2018 року на адмінкордоні з півостровом, коли той їхав туди, аби відвідати родичів.

Його звинувачують у зберіганні, поширенні й транспортуванні більш як 10 кілограмів тротилу і 190 бойових патронів.

Місцевий "суд" 6 червня востаннє продовжив арешт активіста до 12 серпня.

Чоловік має діабет, а також низку інших важких хвороб.

28 травня адвокат Бекірова відвідав чоловіка в СІЗО Сімферополя, після чого повідомив про критичне погіршення стану його здоров'я.

За словами Веліляєва, крім болю в серці, головного болю, проблем з підшлунковою залозою, оніміння ноги, високого тиску і високого рівня цукру в крові, у Бекірова з'явилися напади задухи й кашлю з кров'ю.

Хочете отримувати головні новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!