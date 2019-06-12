Трамп ненавмисно розкрив план подолання кризи мігрантів, розмахуючи ним перед камерами

Копирайт изображения Reuters Image caption Президент Трамп розмахував аркушем паперу, на якому були написані деталі угоди з Мексикою по подоланню кризи

Президент США Дональд Трамп ненавмисно розкрив деякі деталі свого плану з подолання міграційної кризи шляхом укладення угоди з Мексикою.

Перед цим президент відмовився обговорювати з журналістами деталі свого плану, кажучи, що вони є "секретними".

Але говорив він це, розмахуючи аркушем паперу, на якому були деталі угоди — його ЗМІ й сфотографували.

Що передбачає план

США планують визнати Мексику "безпечною третьою країною", тобто заявки на отримання притулку будуть розглядати там, а не в США.

Копирайт изображения Reuters Image caption Деякі деталі угоди можна прочитати на аркуші паперу

У документі сказано, що Мексика взяла на себе зобов'язання невідкладно провести аналіз свого законодавства, аби її можна було визнати безпечною третьою країною у разі потреби.

Він також передбачає розробку регіонального плану притулку, в якому візьмуть участь кілька країн Латинської Америки. Такі країни мають взяти на себе розгляд заяв на отримання притулку біженцями.

Що Мексика думає про угоду?

Міністр закордонних справ Мексики Марсело Ебрард заявив, що країні потрібно 45 днів, аби показати, що вона здатна зупинити потік мігрантів до США шляхом зміцнення свого південного кордону.

Наразі вона направляє на кордон з Гватемалою 6 000 бійців Національної гвардії.

"Якщо поглянути на південь, то перше, що ви запитаєте, це: так, а де ж кордон? А його немає", — сказав міністр у вівторок, говорячи про рівень безпеки південного кордону Мексики.

"Ідея полягає в тому, аби зробити південний кордон максимально схожим на північний".

Якщо цю ідею не вдасться реалізувати за 45 днів, то Мексика погодилася, аби її визнали безпечною третьою країною. США давно пропонували це Мексиці, проте місцевий уряд відмовлявся.

Копирайт изображения Reuters Image caption Мігранти з Гондурасу намагаються перетнути річку Ріо-Браво, аби просити притулку в Ель-Пасо, штат Техас

Якщо Мексика не зможе приборкати потік мігрантів протягом 45 днів, то інші країни залучать до цього питання.

США планують провести переговори з Бразилією, Панамою та Гватемалою — країнами, які мігранти використовують у якості транзитних пунктів, — щоб дізнатися, чи зможуть вони взяти на себе частину роботи з обробки вимог про надання притулку.

Пан Ебрард також сказав, що американські перемовники хотіли, аби Мексика взяла на себе зобов'язання не допустити перетину її території жодним мігрантом, але країна відмовилась від цієї "неможливої місії".

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