Пожежа в Одеській психлікарні: ще один загиблий

Копирайт изображения Думская

У вівторок померла ще одна людина, яка постраждала внаслідок пожежі у психіатричній лікарні в Одесі. Таким чином, загальна кількість жертв трагедії зросла до семи.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій на сайті.

Загоряння даху одноповерхового корпусу обласної клінічної психіатричної лікарні № 1 сталося у понеділок приблизно о 21:44. Пожежа охопила площу у 500 квадратних метрів.

Ліквідували пожежу о 23:19.

На місці померло четверо людей, ще шістьох у тяжкому стані госпіталізували, з них двоє незабаром померли.

Ще одна людина померла вчора.

Всього загинуло семеро людей, госпіталізовано — четверо.

За даними одеського видання Думская, серед загиблих є медсестра. Загалом у корпусі перебувало 57 людей, зокрема троє співробітників.

Президент України Володимир Зеленський назвав подію "страшною трагедією" і висловив співчуття рідним та близьким загиблих.

Також він доручив прем'єр-міністру Володимиру Гройсману створити державну комісію з розслідування причин трагедії.

"Причини будуть з'ясовані", — написав він у Twitter.

Сам прем'єр написав у Facebook, що буде "проведено розслідування і встановлені винні".

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