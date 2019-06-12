На Закарпатті 5 людей загинули через негоду

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У Закарпатській області загинули п'ятеро людей, можливо, причиною трагедії стала негода, через яку їхня вантажівка впала у провалля.

Відповідно до повідомлення поліції Закарпаття, вчора поблизу села Тарасівка Тячівського району правоохоронці виявили три тіла місцевих мешканців.

Крім того, в лісовому масиві неподалік в урочищі "Пригідське" вони знайшли перекинутий автомобіль марки "ЗІЛ", а поруч із ним тіло 28-річного місцевого мешканця.

На відстані близько двох кілометрів від місця події — тіло 36-річного чоловіка.

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"Попередньо встановлено, що авто могло перекинутись внаслідок негоди, а саме — зливи та підйому рівня води", — йдеться в повідомленні.

Державна служба надзвичайних ситуацій повідомляє, що чоловіки, ймовірно, здійснювали заготівлю деревини.

Місцеве видання "Новини Закарпаття" зазначає, що чоловіки їхали на заготівлю дров, але не впоралися з кермуванням і авто впало у провалля.

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