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Політик, один із керівників партії "Опозиційна платформа — За життя" Віктор Медведчук відкидає заяви про свою участь у судовому процесі щодо аварії на Чорнобильській АЕС у якості адвоката.

Інформація про те, що Медведчук був причетний до процесу з'явилась після того, як телеканал HBO в одній з серій свого серіалу "Чорнобиль" показав архівні кадри з суду.

Громадська активістка Катерина Кувіта написала у своєму Facebook, що на фото зображений Віктор Медведчук, який, за її словами, був адвокатом директора ЧАЕС Віктора Брюханова.

Відповідну заяву поширив і відомий журналіст Вахтанг Кіпіані.

BBC запитала самого Медведчука про його можливу участь у процесі.

"Марення"

Політик назвав заяву, про те, що він був адвокатом директора ЧАЕС "чистим маренням".

"Я пам'ятаю цю справу, вона дуже відома була, але я не пам'ятаю, щоб я в ній брав участь", — сказав політик в інтерв'ю ВВС.

На питання кореспондентів ВВС, чи міг він приходити на процес якщо не учасник, то просто як глядач, Медведчук відповів заперечно.

"Мені не цікаво, я ж професійний адвокат. Невже ви думаєте, що адвокат ходить по інших справах?", - сказав він.

Він зазначив, що якби й ходив на якісь справи як глядач, аби отримати досвід, то тільки, "коли суд йде пів дня, а не пів року або два роки".

Коли йому показали фото, то Медведчук визнав, що "в принципі схожий" на чоловіка на ньому, але звернув увагу на одну особливість — чоловік на фото не носить краватку, а ґудзик його сорочки розстібнутий.

"Це я багато років потім перестав носити краватку. Я думаю, що це взагалі монтаж", — сказав він.

З липня 1987 по квітень 1998 року у Чорнобилі, населення якого евакуювали, проходив судовий процес над директором ЧАЕС Віктором Брюхановим та ще п'ятьма інженерами станції.

Підсудних звинувачували у порушенні правил безпеки на об'єкті, зловживанні службовим становищем та халатності.

Верховний суд СРСР визнав Брюханова винним та засудив до 10 років ув'язнення (звільнений достроково у 1991 році).

У 1991 році комісія Держатомнагляду СРСР дійшла висновку, що Чорнобильська аварія набула масштабів катастрофи через незадовільну конструкцію реактора.

Процес проходив відкрито і на нього допускали представників не лише радянських, але й закордонних ЗМІ.

Експерти відзначають, що таким чином керівництво СРСР хотіло представити катастрофу як помилку конкретних людей.

Читайте згодом на сайті bbc.ua повне інтерв'ю з Віктором Медведчуком.

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