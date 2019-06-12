Скандал із авіакомпанією SkyUp: літатиме чи ні?

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Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив "у правовому полі" розв'язати ситуацію, що виникла навколо авіакомпанії SkyUp.

Баришівський районний суд Київської області призупинив дію ліцензії цієї компанії, що викликало обурення в урядовців.

Володимир Гройсман сказав, що не має наміру впливати на рішення суду, але вважає, що деякі судді мають "конфлікт зі здоровим глуздом".

"Я не хочу впливати на українські суди, але іноді деякі індивідууми судової системи ухвалюють рішення, які на голову не налазять. (...) Поважаючи судову владу і не втручаючись в судову систему, хочу сказати, що у деяких індивідуумів є конфлікт зі здоровим глуздом. Ми почали створювати цифрову митницю, суд заборонив... Ми почали залучати інвестиції на державне майно - суд зупинив нам це. Це все зупинено, це призводить до проблем й відсутності інвестицій", - заявив Володимир Гройсман.

За даними агентства Укрінформ, Авіакомпанія SkyUp зареєстрована у червні 2016 року. Кінцевим бенефіціаром його є компанія "ACS-Україна", якою керують Тетяна та Юрій Альба і яким належить український туроператор "JoinUp!".

Одразу після появи українського лоукостера ЗМІ писали про те, що він стає потужним конкурентом "Міжнародним авіалініям України" - компанії, яку пов'язують із Ігорем Коломойським.

Не мав права?

Баришівський районний суд виніс ухвалу про призупинення дії ліцензії SkyUp Airlines ще 24 травня.

Рішення було ухвалене після позову громадянки Оксани Пасенко, яка скаржилася на невиконання зобов'язань перед клієнтами, затримки рейсів і відсутність контролю за виконанням норм авіаційної безпеки.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що рішення місцевого суду незаконне через те, що він не мав права розглядати справу про призупинення ліцензії.

"Поки я міністр інфраструктури, SkyUp буде літати і компанії нічого не загрожує. Всі пасажири можуть бути впевнені, що це стабільна авіакомпанія, яка надає якісні і дешеві послуги і ніякі політичні "рішення" рейдерів не вплинуть на її роботу і розвиток", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Міністр також розповів про успіхи компанії і натякнув на те, що спроби усунути компанію від польотів має під собою політичне підґрунтя: "У 2017 році, коли її створювали, їй побажали - "ана умрьот". В 2019, коли її флот налічує вже 9 сучасних боїнгів і вона успішно виконує не лише чартерні, але й регулярні внутрішні та міжнародні рейси за дешевими цінами - побажання вирішили більше не відкладати? Тим більше, політичний клімат сприяє".

Авіакомпанія SkyUp повідомила, що ухвала Баришівського суду розглядатиметься в Київському апеляційному суді.

"Найближчим часом ухвала має бути переглянута в апеляційному порядку, оскільки не має під собою жодних законних підстав. Ми очікуємо законного рішення. Крім того, суд цієї інстанції не мав права виносити ухвалу щодо призупинення дії ліцензії на право здійснення господарської діяльності з перевезення пасажирів повітряним транспортом, оскільки регуляторами у сфері авіаперевезень є міністерство інфраструктури України й Державіаслужба України", - цитують ЗМІ прес-службу перевізника.

Дана Ухвала вже оскаржена авіакомпанією у Київському апеляційному суді та найближчим часом має бути переглянута, оскільки не має під собою ніяких законних підстав.

У компанії також повідомили, що зараз "SkyUp Airlines працює у звичайному режимі. Усі рейси виконуються згідно із заявленим розкладом".