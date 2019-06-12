У Москві на марші підтримки Голунова - понад 200 затриманих, у тому числі журналісти

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У центрі Москви під час маршу на підтримку журналіста видання "Медуза" Івана Голунова поліція затримала понад 200 людей, у тому числі журналістів. Серед затриманих також - опозиціонер Олексій Навальний.

Акція не була санкціонована владою, поліція закликала присутніх розійтися, але після того, як учасники ходи відмовилися і рушили маршем, почалися затримання. Повідомляють, що поліцейські застосовували силу до учасників ходи.

За даними поліції, в акції брало участь близько 1200 людей.

Серед затриманих, зокрема, журналісти "Медузи" Ілля Жегульов та Андрій Перцев, кореспондент телеканалу" Дождь" Василь Полонський, головний редактор "МБХ медіа" Вероніка Куцилло. Затримували й інших представників ЗМІ, але після пред'явлення посвідчень відпускали.

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Учасники акції розповідали, що спочатку затримували в основному тих, у кого на футболках були написи чи значки на підтримку журналіста Івана Голунова.

Голунов на свободі і закликав "лишитися з рідними і близькими"

Напередодні кримінальну справу проти Голунова закрили і він вийшов на свободу.

Після цього журналіст заявив, що не має наміру брати участь у марші і рекомендує іншим також утриматися і провести 12 червня з рідними і близькими.

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Івана Голунова підозрювали у замаху на збут наркотиків в особливо великому розмірі. Його звільнили через недоведеність провини.

Журналіст був затриманий у центрі Москви 6 червня. В поліції тоді заявили, що під час обшуку в нього нібито виявили п'ять пакетів з наркотичною речовиною, а під час обшуку вдома - понад п'ять грамів кокаїну і електронні ваги.

Затримання журналіста викликало безпрецедентне суспільне обурення - за Івана Голунова заступилися не лише колеги з різних видань, а й політики та артисти.

Три провідні російські ділові видання - "Ведомости", "Коммерсант" и "РБК" - в понеділок вийшли з фразою "Мы Иван Голунов" на першій шпальті. У вівторок до них приєдналися "Православие и мир", телеканал "Дождь", The Bell - загалом понад 10 видань.

Копирайт изображения ALEXANDER NEMENOV Image caption Учасників ходи затримували у ізних місцях Москви

Іван Голунов є одним із найвідоміших журналістів-розслідувачів у Росії. Його колеги упевнені, що переслідування були пов'язані із професійною діяльністю. Зокрема, Іван писав статті про похоронний бізнес, про збагачення керівників Москви, про роботу "чорних" ріелторів в Росії.

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