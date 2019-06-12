Трагедія в Будапешті: суд дозволив відпустити українського капітана під заставу - ЗМІ
Українського капітана судна Viking Sigyn, яке наприкінці травня протаранило прогулянковий катер Mermaid в Будапешті, можуть відпустити під заставу. Про це повідомляють угорські ЗМІ.
Як пише видання 24.hu, розмір застави має скласти 15 мільйонів форинтів, вирішив угорський суд. Це трохи більше 52 тисяч доларів.
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За інформацією сайту Alfahir.hu, в рішенні суду йдеться про те, що українець буде зобов'язаний носити електронний браслет - йому заборонено залишати Будапешт.
Окрім того, чоловіку доведеться двічі на тиждень відвідувати відділок місцевої поліції.
Трагедія в Будапешті
64-річний український капітан на ім'я Юрій керував судном Viking Sigyn, яке врізалося у прогулянковий катер Mermaid.
У результаті аварії загинули 20 людей, ще 8 вважаються зниклими безвісти - їх тіла досі не знайшли.
Пасажирами катера переважно були туристи з Південної Кореї.
Аварія сталася на популярній для прогулянкових суден ділянці річки Дунай, звідки пасажири можуть оглянути місто і будівлю парламенту, освітлені вночі.
Угорська поліція розпочала розслідування щодо "злочинної халатності на водних шляхах" і розповіла, що має докази, "які ставлять питання про особисту відповідальність" у цій трагедії.
Незабаром після аварії правоохоронці допитали українського капітана Viking Sigyn, після чого взяли його під варту.
Сам він повністю заперечує свою провину в тому, що сталося.
Пізніше в угорській поліції поліції повідомили, що за її даними у квітні українець був учасником ще однієї схожої аварії в Нідерландах: нібито він керував круїзним лайнером, який 1 квітня врізався у інше судно. Тоді, щоправда, обійшлося без жертв.
Також, повідомляли правоохоронці, капітан з якихось причин одразу після зіткнення суден на Дунаї видалив дані зі свого мобільного телефону.
Прокурори поки не з'ясували, чи мали ці дані якийсь стосунок до аварії.
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