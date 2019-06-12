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Днями у мережі з'явилося відео, на якому нібито Марк Цукерберг сидить перед камерою і розповідає про контроль над майбутнім людей.

"Уявіть на секунду: одна людина контролює викрадені дані мільярдів людей. Усі їхні секрети, їхнє життя і їхнє майбутнє", - звучить у відео.

Все виглядає так, ніби відео справжнє: голос дійсно дещо схожий на голос Марка Цукерберга, а міміка і рухи губ співпадають зі словами, які він промовляє.

Видання Motherboard зауважує, що особливо реалістичним відео виглядає, якщо дивитися його без звуку.

Проте насправді це відео - фейкове. Його згенерував штучний інтелект, який раніше схожим чином генерував фейкові відеозвернення інших відомих людей, зокрема, Барака Обами та Дональда Трампа.

Автори відео - група художників, які заявляють, що таким чином критично осмислюють технології, які можуть стати новою формою пропаганди.

Останніми роками в мережі все частіше лунають побоювання про можливостей штучного інтелекту у створенні фейкових новин.

Критики зауважують, що вже сьогодні деякі фейкові відео не завжди просто відрізнити від справжніх, а в майбутньому - разом із розвитком технологій - їхня реалістичність може ставати все більшою.

У компанії Facebook вже заявили, що поки що не видалятимуть відео з Марком Цукербергом, хоча воно й несправжнє.

Якби його все ж видалили, то не виключено, що соцмережа вкотре наразилася б на сканадал і отримала б численні звинувачення в лицемірстві.

Справа в тому, що близько місяця тому Facebook відмовився видаляти несправжнє відео із американським політиком з Демократичної партії Ненсі Пелосі.

Воно не було результатом роботи штучного інтелекту, але звук промови пані Пелосі суттєво сповільнили. В результаті відео звучало дещо кумедно, і його активно поширювали прихильники Дональда Трампа.

Демократам це не подобалося, і вони закликали Facebook видалити відео. Компанія відмовилася - там сказали, що інформація, яка публікується у Facebook не завжди зобов'язана бути правдивою.

За даними видання Washington Post, Марк Цукерберг навіть намагався зв'язатися з Ненсі Пелосі, щоб обговорити скандал, але та відмовилася.

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