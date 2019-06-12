"Чорнобиль" і туристичний бум: автор серіалу просить не робити недоречні селфі

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Автор серіалу телеканалу HBO "Чорнобиль" Крейг Мезін схвально прокоментував зростання популярності поїздок до зони відчуження, проте закликав туристів з більшою повагою ставитися до місця трагедії.

"Це чудово, що "Чорнобиль" заохотив хвилю туризму до зони відчуження. Але я бачив деякі фото, що гуляють мережею. Якщо ви туди їдете, будь ласка, пам'ятайте, що там сталася жахлива трагедія. З повагою ставтеся до тих, хто постраждав від неї і став її жертвою", - написав Мезін у своєму Twitter.

Вочевидь, автор серіалу мав на увазі численні фото з Чорнобильської зони, де люди посміхаються, а подекуди й взагалі позують напівоголеними.

Наразі велика кількість компаній організовують туристичні тури до зони відчуження - зокрема, до Прип'яті. За оцінками, лише минулого року місто відвідали понад 60 тисяч людей.

Після виходу серіалу "Чорнобиль", який отримав дуже високі оцінки як від кіноекпертів, так і від звичайних глядачів, популярність турів до зони ЧАЕС різко зросла.

Кількість жертв Чорнобильської катастрофи залишається темою для дискусій.

Під час Чорнобильського форуму у 2005 році називали цифру в 50 людей, які померли внаслідок катастрофи на ЧАЕС, водночас там лунала цифра у 9 тисяч людей, які можуть бути потенційними жертвами впливу радіації.

При цьому, природоохоронна організація "Грінпіс" оговорить про 93 тисяч постраждалих.

Це не перший випадок, коли туристів закликають не робити недоречні селфі в історичних місцях. Схожа історія - зі знімками з Освенцима, концентраційного табору, де під час Голокосту було вбито понад мільйон людей.

Пропустити Twitter допис , автор: @AuschwitzMuseum When you come to @AuschwitzMuseum remember you are at the site where over 1 million people were killed. Respect their memory. There are better places to learn how to walk on a balance beam than the site which symbolizes deportation of hundreds of thousands to their deaths. pic.twitter.com/TxJk9FgxWl — Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) 20 березня 2019 р.

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