Гонконг: поліція почала стріляти в протестувальників гумовими кулями

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У Гонконзі поліція розпочала силовий розгін протестувальників: правоохоронці почали стріляти по ним гумовими кулями.

Останніми днями у Гонконзі тривають масові протести через пропоновані зміни до законодавства, які мають дозволити екстрадицію на материковий Китай.

Протестувальники побоюються, зокрема, що КНР зможе використовувати цю норму для переслідування політичних опонентів.

На мітинги виходять сотні тисяч людей. Це наймасштабніші протести з 1997 року, коли Британія повернула місто під суверенітет Китаю.

Водночас китайські державні ЗМІ пишуть, що акцію готували "сили з-за кордону, які намагаються нашкодити Китаю".

У середу мало відбутися друге голосування за зміни до законодавства, проте через мітинги засідання відклали. Втім, влада обіцяє, що його проведуть найближчим часом.

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Правоохоронці застосовують проти учасників протестів перцевий газ, кийки таі гумові кулі.

"Дії протестувальників вийшли за рамки звичайного мирного зібрання. Ми закликаємо їх розійтись, в інакшому разі ми застосуємо силу", - йдеться в заяві місцевої поліції.

Адміністративний секретар Гонконгу Меттью Чун також закликав демонстрантів зняти блокаду центральних вулиць і розійтись.

Проте один з протестувальників розповів кореспонденту AFP, що припиняти мітинги люди не збираються.

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Політична партія "Національний фронт Гонконгу" пригрозила, що її прихильники готові зайняти будівлю місцевого парламенту і залишатися там безстроково - поки розгляд змін до закону не виключать з порядку денного.

За останніми даними, під час силового розгону демонстрантів постраждали 72 людини віком від 15 до 66 років. Двоє з них перебувають у критичному стані.

Проти чого виступають

Приводом для протестів став проект змін у законодавство автономного регіону, яким пропонують дозволити екстрадицію, обвинувачених у злочинах владою інших країн.

Ініціатива виникла після того, як 19-річний житель Гонконгу вбив свою 20-річну вагітну подругу, коли вони відпочивали на Тайвані у лютому минулого року.

Чоловік втік до Гонконгу і його не змогли видати на запит влади Тайваню, оскільки між ними не існує договору про екстрадицію.

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Якщо поправку підтримають, то жителів міста зможуть екстрадувати навіть у ті країни, з якими в автономного Гонконгу немає про це договору, в тому числі на Тайвань, у Макао і материкову частину Китаю просто за рішенням суду.

Критики поправки вважають, що вона позбавить Гонконг серйозної частини автономії, і побоюються, що екстрадиція до материкового Китаю поставить під загрозу права підозрюваних. Наразі підозрюваних із Гонконгу в материковий Китай не екстрадують.

Керівниця місцевої адміністрації Керрі Лам заявила, що не планує відмовлятись від законопроекту, попри масові протести.

Вона також пообіцяла передбачити у законі гарантії прав людини, а також регулярно звітувати про виконання закону у парламенті.

Що кажуть китайські ЗМІ?

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"Деякі жителі Гонконгу піддалися на хитрощі опозиції і їх закордонних союзників і почали підтримувати кампанію проти екстрадиції", - пише газета China Daily в редакційній колонці.

"Будь-яка розсудлива людина підтримає законопроект, час якого давно прийшов, адже він призначений для того, аби усунути прогалини в законодавстві й не дати Гонконгу перетворитися в безпечне місце для злочинців".

У материковому Китаї новини про протести в Гонконзі цензурували: іноземні ЗМІ, що повідомляли про них, блокували, а пошукові сайти направляли користувачів на проурядові ЗМІ.

Гонконг і Китай

Особливий адміністративний район Гонконг - колишня британська колонія, яка після повернення Китаю в 1997 році має автономний статус і управляється за принципом "одна країна - дві системи".

У Гонконгу свої закони, а права і свободи його жителів, як вважається, захищені краще, ніж на материковому Китаї.

Гонконг має угоди про екстрадицію з 20 країнами, включаючи США і Британію, але не з Китаєм. Переговори з цього питання між Гонконгом і материковим Китаєм тривають близько 20 років.

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