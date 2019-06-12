Нові рейтинги: партія Зеленського трохи впала, Вакарчук дещо виріс

Копирайт изображения Getty Images

За опитуванням політичних уподобань українців, яке провела група "Рейтинг" 6-9 червня, дещо зменшився рівень підтримки партії "Слуга народу", а рейтинг "Голосу" Святослава Вакарчука трохи зріс.

У порівнянні з минулотижневим опитуванням цієї ж компанії, практично не змінились рейтинги інших партій, які долають п'ятивідсотковий прохідний бар'єр - "Опозиційної платформи - За життя", Європейської солідарності" та "Батьківщини".

Схожі цифри нещодавно представила соціологічна компанія "КМІС".

Дочасні парламентські вибори призначені на 21 липня.

Станом на 6-9 червня "Слугу народу" готові підтримати 47,5% виборців (минулого тижня таких було 48,2%), які визначились та підуть на вибори.

За даними дослідження "Рейтингу" за 16-21 травня, "Слугу народу" готові були підтримати 43,8% тих, хто вже визначився і прийде на вибори.

Інші партії, які наразі долають 5% виборчий бар'єр, такі:

"Опозиційна платформа - За життя" Вадима Рабиновича та Юрія Бойка - 10,4% (минулого тижня таких було 10,7%, а у травні - 10,5%).

"Європейська Солідарність" Петра Порошенка - 7,9% (минулого тижня таких було 7,8%, а у травні - 8,8%).

"Батьківщина" Юлії Тимошенко - 7,5% (минулого тижня - 6,9%, а у травні - 7,3%)

"Голос" Святослава Вакарчука - 6,4% (минулого тижня - 5,6%, а у травні - 4,6%).

Ще кілька партій близькі до подолання виборчого бар'єра.

Партію "Сила і честь" Ігоря Смєшка готові підтримати 4,3%, "Громадянську позицію" Анатолія Гриценка - 2,4%, а "Радикальну партію" Олега Ляшка - 2,5%.

"Опозиційний блок" Олександра Вілкула має 1,2%, "Самопоміч" Андрія Садового - 0,8%, "Українська стратегія" Володимира Гройсмана - 1,4% та "Свобода" - 1%.

Майже 14% виборців ще не визначились з вибором.

Похибка дослідження не перевищує 2,2%. У групі "Рейтинг" вказали ВВС News Україна, що вони не розкривають замовників дослідження.

За партійними списками до Верховної Ради обирають 225 депутатів, а ще половину - у мажоритарних округах. Але депутатів-мажоритарників буде менше 225-ти, адже вибори не проводять в округах Криму та частини Донбасу.

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!