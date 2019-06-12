Начальник Генерального штабу ЗСУ Руслан Хомчак запевнив, що українським військовим на Донбасі ніхто не давав команди не стріляти у відповідь.

Так він відреагував на інформацію, яка з'явилася за результатами Мінських переговорів 5 червня з приводу нібито заборони українським військовим стріляти у відповідь.

Про таку ініціативу з посиланням на представника України Леоніда Кучму написали ЗМІ.

"Там іде війна, і всі командири там перебувають на своїх місцях. Командир відділення командує відділенням, командир взводу - взводом, командир роти - ротою. В них жодних команд не відповідати немає", - розповів Руслан Хомчак в інтерв'ю BBC News Україна.

За його словами, "ні одна людина, яка хоч щось розуміє у війні, такої команди не дасть".

"І таких команд не було, таких команд я не отримував від нашого військово-політичного керівництва, і я таких команд не давав. І знаю точно, що командири там в ООС таких команд не давали і не дадуть", - запевнив начальник Генштабу.

За його словами, розповсюдження подібної інформації - це один із елементів інформаційно-психологічної війни.

5 червня Леонід Кучма після переговорів у Мінську заявив: "Сьогодні ми перед усім світом повинні показати, що хочемо цього "режиму тиші". Має бути записано, щоб не стріляти у відповідь, а також запроваджена заборона на обстріл громадських об'єктів - шкіл, дитячих садків".

ЗМІ це трактували як новий режим тиші за принципом "не стріляти у відповідь". В Адміністрації президента тоді заявили, що це хибна інтерпретація слів пана Кучми. Там пояснили, що у Мінську мова йшла про взаємне зобов'язання.

Повний текст інтерв'ю з начальником Генштабу читайте згодом на сайті bbc.ua

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