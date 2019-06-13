Жінка просить не засуджувати до смертної кари чоловіка, який вбив п’ятьох її дітей

  • 13 червня 2019
Ембер Кайзер Копирайт изображения CBS
Image caption Ембер Кайзер каже, що її колишній чоловік не проявляв милосердя до її дітей, але вони його любили

Американка Ембер Кайзер, мати п'ятьох дітей, яких у 2014 році вбив їхній батько, звернулася до присяжних з проханням не засуджувати чоловіка до смертної кари.

Під час судового засідання в американському штаті Південна Кароліна пані Кайзер сказала, що той "не проявляв милосердя до моїх дітей, але вони його любили".

У травні 37-річного Тіма Джонса засудили за вбивство дітей віком від 1 до 8 років в їхньому будинку неподалік від міста Лексінгтон.

Присяжні наразі вирішують: засудити Джонса до смертної кари чи до довічного ув'язнення.

Пані Кайзер сказала, що виступала проти ідеї смертної кари більшу частину свого життя.

При цьому вона зауважила, що поважатиме будь-яке рішення, яке схвалять присяжні.

Копирайт изображения CBS
Image caption Тім Джонс винним себе не визнає - каже, що в момент вбивства в нього стався приступ шизофренії

Ембер Кайзер і Тім Джонс одружилися у 2004 році, незабаром після знайомства. Вони разом працювали в дитячому парку розваг в Чикаго.

У травні Кайзер засвідчила, що шлюб розпався, оскільки її чоловік був дуже релігійним та консервативним - за її словами, він вважав, що жінок "не має бути чутно".

Вони розлучилися після дев'яти років шлюбу. Кайзер погодилася, щоб опіку над дітьми отримав Джонс, оскільки в нього була хороша робота в компанії Intel із зарплатою 80 тисяч доларів на рік і власне авто.

Сама вона зустрічалася з дітьми раз на тиждень - щосуботи вони бачились в ресторані.

Копирайт изображения CBS

Під час засідання в залі суду пролунало, що в день вбивства чоловік сильно розлютився, коли побачив, як 6-річний Натан грався з розеткою.

Спочатку Джонс вбив хлопчика, а потім усіх інших дітей: Елейн (1 рік), Габріеля (2 роки), Еліаса (7 років) і Міру (8 років).

Після цього, заявляє сторона обвинувачення, чоловік загорнув тіла дітей у пакети, закинув їх у свій позашляховик і їхав подалі від дому впродовж дев'яти днів - аж поки не залишив тіла у сільській місцевості штату Алабама.

Джонса арештували, коли поліцейський зупинив чоловіка на дорозі у штаті Міссісіпі і почув "запах смерті", який ішов від автівки.

Сам Джонс себе винним не визнає. Сторона захисту твердить, що в момент злочину в нього стався приступ шизофренії - захворювання, на яке страждала його мама.

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