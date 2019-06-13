В.о. голови СБУ Баканов пояснив російське громадянство дружини
Дружина тимчасово виконуючого обов'язки голови СБУ Івана Баканова має російське громадянство, але зараз перебуває в процесі оформлення українського громадянства.
Про це йдеться в заяві пана Баканова на сторінці СБУ у Facebook.
"Моя спецперевірка в СБУ не виявила жодних обмежень щодо призначення на посаду заступника Голови СБУ та не виявила перешкод наданню мені допуску до державної таємниці", - зазначив пан Баканов.
Він розповів, що його дружина - "українка, жила і навчалася у школі Кривого Рогу".
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Згодом вона вступила в навчальний заклад на території Росії і під час розпаду Радянського Союзу отримала паспорт громадянки РФ, йдеться в заяві.
"Тоді були часи кардинально інших відносин між Україною та Росією", - зазначив пан Баканов.
З 1998 року, за словами пана Баканова, його дружина живе і працює в Україні із посвідкою на постійне проживання та перебуває в процесі оформлення українського громадянства.
"Оксана не відвідувала територію Російської Федерації з 2013 року", - зазначив пан Баканов.
За його словами, обидва сини подружжя - українці.
"Отримання громадянства багато років було корумпованою годівницею для деяких чиновників", - зазначив пан Баканов.
Він додав, що вони з дружиною не підключали до процесу отримання громадянства фірми, посередників і не звертатимуться з цим проханням до президента.
"Ми робимо це так, як і тисячі простих людей, в чиєму телефоні немає номера Президента", - заявив в.о. голови СБУ.
Він також додав, що його дружина "має стійку проукраїнську позицію".
З голови штабу - в СБУ
Президент Володимир Зеленський 22 травня призначив Івана Баканова першим заступником голови СБУ - начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.
Наразі Баканов виконує обов'язки голови СБУ, оскільки чинний голова Василь Грицак перебуває у відпустці.
11 червня стало відомо, що Грицак присвоїв Баканову звання лейтенанта одночасно із його прийняттям на військову службу в СБУ.
Як пояснила речниця президента Юлія Мендель, звання присвоїли для надання доступу до важливої і секретної інформації.
За даними СБУ, до цього, відповідно до наданого військового квитка, Іван Баканов мав військове звання рядовий запасу.
Іван Баканов є другом дитинства Володимира Зеленського. Вони разом працювали у студії "Студії "Квартал 95".
Під час передвиборчої кампанії Баканов керував штабом Зеленського, також він очолює партію "Слуга народу".
Пан Баканов має юридичну освіту, а напередодні президентських виборів він розповів BBC News Україна, що в разі перемоги Володимира Зеленського бачить себе на посаді прокурора.
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