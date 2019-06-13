В.о. голови СБУ Баканов пояснив російське громадянство дружини

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Дружина тимчасово виконуючого обов'язки голови СБУ Івана Баканова має російське громадянство, але зараз перебуває в процесі оформлення українського громадянства.

Про це йдеться в заяві пана Баканова на сторінці СБУ у Facebook.

"Моя спецперевірка в СБУ не виявила жодних обмежень щодо призначення на посаду заступника Голови СБУ та не виявила перешкод наданню мені допуску до державної таємниці", - зазначив пан Баканов.

Він розповів, що його дружина - "українка, жила і навчалася у школі Кривого Рогу".

Згодом вона вступила в навчальний заклад на території Росії і під час розпаду Радянського Союзу отримала паспорт громадянки РФ, йдеться в заяві.

"Тоді були часи кардинально інших відносин між Україною та Росією", - зазначив пан Баканов.

З 1998 року, за словами пана Баканова, його дружина живе і працює в Україні із посвідкою на постійне проживання та перебуває в процесі оформлення українського громадянства.

"Оксана не відвідувала територію Російської Федерації з 2013 року", - зазначив пан Баканов.

За його словами, обидва сини подружжя - українці.

"Отримання громадянства багато років було корумпованою годівницею для деяких чиновників", - зазначив пан Баканов.

Він додав, що вони з дружиною не підключали до процесу отримання громадянства фірми, посередників і не звертатимуться з цим проханням до президента.

"Ми робимо це так, як і тисячі простих людей, в чиєму телефоні немає номера Президента", - заявив в.о. голови СБУ.

Він також додав, що його дружина "має стійку проукраїнську позицію".

З голови штабу - в СБУ

Копирайт изображения UNIAN Image caption Зустріч Володимира Зеленського та Івана Баканова в Києві 3 червня

Президент Володимир Зеленський 22 травня призначив Івана Баканова першим заступником голови СБУ - начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.

Наразі Баканов виконує обов'язки голови СБУ, оскільки чинний голова Василь Грицак перебуває у відпустці.

11 червня стало відомо, що Грицак присвоїв Баканову звання лейтенанта одночасно із його прийняттям на військову службу в СБУ.

Як пояснила речниця президента Юлія Мендель, звання присвоїли для надання доступу до важливої і секретної інформації.

За даними СБУ, до цього, відповідно до наданого військового квитка, Іван Баканов мав військове звання рядовий запасу.

Іван Баканов є другом дитинства Володимира Зеленського. Вони разом працювали у студії "Студії "Квартал 95".

Під час передвиборчої кампанії Баканов керував штабом Зеленського, також він очолює партію "Слуга народу".

Пан Баканов має юридичну освіту, а напередодні президентських виборів він розповів BBC News Україна, що в разі перемоги Володимира Зеленського бачить себе на посаді прокурора.

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