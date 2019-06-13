"Готова до роботи під прикриттям у РФ". Соцмережі про громадянство дружини Баканова

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Вчора тимчасово виконуючий обов'язки голови СБУ Іван Баканов розповів, що його дружина має російське громадянство.

За його словами, жінка отримала громадянство в часи розпаду СРСР, коли навчалася у Росії.

Іван Баканов зазначив, що його дружина перебуває у процесі оформлення українського громадянства.

"Отримання громадянства багато років було корумпованою годівницею для деяких чиновників", - зазначив він.

Т.в.о. додав, що не хоче користатися своїм давнім знайомством із президентом Володимиром Зеленським для отримання українського громадянства.

Заява Баканова викликала бурхливу реакцію соцмереж. Дехто почав з критики кадрового рішення нового президента.

Наприклад, Василь Бариляк пригадує, що Петра Порошенка свого критикували за те, що він не звільняв першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки України Сергія Семочка, дружина якого мала російське громадянство.

"Чи причетність до 95 кварталу автоматично надає індульгенцію?", - запитує користувач.

Інші висловлюють подив спеціальною перевіркою СБУ, яка вважає громадянство дружини Баканова неважливим.

Журналіст Олександр Михельсон пригадав, як і за яких обставин він відмовлявся від російського громадянства.

Паблік "Баба і кіт" вважає, що проблема не у російському громадянстві як такому.

"Біда більше в тому, що дружина Баканова живе тут з 1998 року і навіть не думала міняти громадянство на українське. Тому що паспорт РФ завжди був їй більш цінним", - вважають вони.

Людмила Кушнір дивується, чому отримання українського громадянства у пані Баканової займає так багато часу.

Дехто намагається жартувати з ситуації.

Або й самого повідомлення на сторінці СБУ у Facebook, наприклад, користувач Михайло Макарук так прокоментував опубліковану заяву:" СММ СБУ, якщо тебе тримають в заручниках дай знати. Ми знаємо - ти порядна людина. Ми тебе врятуємо".

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