В'ятрович йде у Раду за списком Порошенка. Хто ще?

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Партія Петра Порошенка "Європейська Солідарність" презентувала партійний список.

Серед кандидатів на 25-му місці Володимир В'ятрович, який з березня 2014 року очолює Інститут національної пам'яті.

На з'їзді "Європейської солідарності" 9 червня була представлена лише перша десятка кандидатів у депутати за партійними списками.

"Хороших людей багато, а місць у прохідній частині мало", - жартував один з членів "Європейської солідарності" ще на початку з'їзду.

Тепер оголосили імена ще 40.

Список виглядає так:

1. Петро Порошенко, президент України у 2014-2019 роках.

2. Андрій Парубій, голова Верховної Ради.

3. Ірина Геращенко, перший заступник голови Верховної Ради.

4. Михайло Забродський, генерал-лейтенант Високомобільних десантних військ ЗСУ.

5. Софія Федина, співачка і телеведуча.

6. Мустафа Джемілєв, перший голова Меджлісу кримськотатарського народу, політичний і громадський діяч.

7. Яна Зінкевич, доброволець-медик.

8. Олег Синютка, голова Львівської ОДА.

9. Ахтем Чийгоз, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу.

10. Іванна Климпуш-Цинцадзе, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

11. Артур Герасимов, голова фракції БПП в Раді.

12. Степан Кубів, перший віце-прем'єр.

13. Ірина Фріз, депутатка БПП.

14. Южаніна Ніна, депутатка БПП, голова Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики.

15. Луценко Ірина, депутатка БПП, дружина генпрокурора.

16. Вікторія Сюмар, депутатка Народного фронту.

17. Володимир Ар'єв, депутат БПП.

18. Ростислав Павленко, колишній директор Національного інституту стратегічних досліджень.

19. Микола Величкович, депутат "Народного фронту", голова Всеукраїнської федерації українського рукопашу гопак.

20. Сергій Алєксєєв, депутат БПП.

21. Руслан Князевич, депутат БПП.

22. Максим Саврасов, депутат БПП.

23. Марія Іонова, депутатка БПП.

24. Наталія Бойко, заступниця міністра енергетики з європейської інтеграції.

25. Володимир В'ятрович, голова Інституту національної пам'яті.

26. Ірина Нікоряк.

27. Тетяна Чорновол, депутатка "Народного фронту", колишня журналістка.

28. Денис П'ятигорець, заступник голови Волинської облдержадміністрації.

29. Андрій Левус, депутат "Народного фронту".

30. Наталія Баласинович, голова Васильківської райради.

31. Андрій Карпов, телеведучий програми "ВАТА ШОУ" на телеканалі "Прямий".

32. Юрій Бірюков, радник президента Порошенка.

33. Сергій Таран, політолог.

34. Олександр Черненко, депутат БПП, екс-голова Комітету виборців України.

35. Андрій Андреєв.

36. Динара Габбібуллаєва, голова ВГО "Солідарна молодь".

37. Олексій Петров, ветеран АТО, блогер.

38. В'ячеслав Кириленко, віце-прем'єр-міністр з гуманітарних питань.

39. Павло Розенко, віце-прем'єр-міністр України.

40. Володимир Соляр, депутат "Народного фронту".

41. Ігор Артюшенко, депутат БПП.

42. Михайло Талпа, депутат Миколаївської облради від БПП.

43. Олександр Погребиський.

44. Сергій Висоцький, депутат "Народного фронту", колишній журналіст.

45. Олександр Бригинець.

46. Олена Урсуленко, секретарка Херсонської міської ради, БПП.

47. Андрій Смолій, юрист-міжнародник, голова організації "Українська Україна".

48. Олег Болдирев.

49. Ігор Лапін, депутат БПП, ветеран АТО.

50. Людмила Обертинська.