США звинуватили Іран в організації вибухів на танкерах в Оманській затоці

Копирайт изображения Getty Images Image caption Пожежа на танкері Front Altair після вибуху вранці 13 червня

Держсекретар США Майк Помпео звинуватив Іран у "грубому нападі" на два нафтові танкери в Оманській затоці, що стався сьогодні вранці.

Він сказав, що США зробили свою оцінку на основі даних розвідки про використаний тип зброї.

Десятки членів екіпажу були врятовані після вибухів на японському танкері Kokuka Courageous та норвезькому танкері Front Altair.

Ціни на нафту після нападу на танкери за день зросли на понад 2%.

Високопоставлений іранський чиновник раніше повідомив ВВС: "Іран не має жодного відношення до цього інциденту".

"Хтось намагається дестабілізувати відносини Ірану з міжнародною спільнотою", - припустив він.

Що сталося

У затоці Омана вранці 13 червня подали сигнал лиха два нафтові танкери, їхні капітани заявили про пошкодження. Місцеві ЗМІ припустили, що на танкери було скоєно напад.

Нафтовий танкер, що пливе з Саудівської Аравії в Сінгапур, "був пошкоджений в результаті можливого нападу", - йдеться в заяві керівника судна.

"Корпус був пошкоджений над ватерлінією по правому борту", - йдеться в повідомленні компанії.

ВМС США заявляють, що розслідують повідомлення про можливі вибухи та пожежу принаймні на одному судні.

Члени екіпажу (21 осіб з Kokuka Courageous і 23 з Front Altair) були евакуйовані після того, як танкери надіслали сигнали лиха.

Представник П'ятого флоту США заявив, що в район місцезнаходження судів прибули кораблі ВМС США і надають допомогу на місці.

Причина вибухів поки не з'ясована.

Що відомо про танкери

Іранське інформагентство IRIB розмістило в Twitter фото судна, яке агентство називає танкером Front Altair. Офіційного підтвердження правдивості фото поки не було.

Front Altair належить норвезькій компанії Frontline, Kokuka Courageous під панамським прапором управляється компанією BSM Ship Management.

Kokuka Courageous плив в Сінгапур з вантажем метанолу, а на другому танкері - 75 тисяч тонн сировини для нафтохімічної промисловості.

Представник тайванського нафтопереробного заводу, що зафрахтував Front Altair, сказав, що є підозра, що танкер був пошкоджений торпедою, офіційно ця інформація не підтверджена. Немає відомостей про торпеди і в компанії Frontline.

Копирайт изображения Frederick A Terry/Artjom Lofitski Image caption 21 людину з Kokuka Courageous і 23 з Front Altair евакуювали після того, як танкери надіслали сигнали лиха

Як це вплинуло на ціни на нафту

Нафта підскочила в ціні після повідомлень про пошкодження двох танкерів в Оманській затоці.

Серпневі ф'ючерси на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures подорожчали на 1,8 долара - до 61,82 долара за барель, а потім дещо впали до 61,3.

Напад у травні

Копирайт изображения Reuters Image caption Серед пошкоджених у травні танкерів був і саудівський "Аль-Марзука"

12 травня було скоєно напад на чотири нафтові танкери біля берегів ОАЕ. Згідно із заявою представника ОАЕ в Раді Безпеки ООН, за нападами стоїть неназвана "державна структура".

Згідно з доповіддю ОАЕ, напад на танкери 12 травня був добре спланованою і скоординованої операцією.

Емірати не уточнили, хто саме, на їхню думку, організував напади на танкери з ОАЕ, Саудівської Аравії і Норвегії.

США звинувачує в цих нападах Іран, але Тегеран заперечує свою причетність і закликає провести міжнародне розслідування інциденту.

Напад стався в територіальних водах ОАЕ, на схід від емірату Фуджейра - біля стратегічно важливої Ормузької протоки. ОАЕ назвали цей інцидент саботажем.