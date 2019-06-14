Чоловік через 40 років знайшов біологічну родину. Як це вдалося?

Копирайт изображения Reuters Image caption Хав'єр Дарру Міяльчук (ліворуч) обіймає свого дядька Роберто

Людина, чиї батьки були викрадені аргентинськими спецслужбами у 1977 році, через сорок років возз'єдналася зі своєю біологічною сім'єю.

Хав'єру Дарру Міяльчуку було лише чотири місяці, коли його батько та вагітна мати зникли в Буенос-Айресі.

Пізніше він потрапив до прийомної родини, яка не знала його справжнє походження.

Але кілька років тому чоловік звернувся за допомогою до правозахисної організації, яка допомагає з пошуками рідних.

Група активістів розшукує дітей дисидентів, які вбиті або зникли під час військової диктатури в Аргентині, яка тривала з 1976 по 1983 рік.

Копирайт изображения Reuters Image caption Хав'єр Дарру та його дядько Роберто тримають фотографії його батьків

Пан Міяльчук - 130-а дитина, походження якої визначила ця організація після проведення ДНК-тестів.

Виступаючи перед журналістами, він подякував своєму дядьку Роберто Міяльчуку, якого вдалося знайти через 40 років.

"Повернення моєї ідентичності - це для мене данина моїм батькам, це гріє душу, є символом пам'яті, правди і справедливості", - сказав Хав'єр.

За його словами, немає більш значущого моменту, ніж обійми з дядьком через 40 років.

Чоловік додав, що тепер спробує дізнатися більше інформації про своїх батьків.

За час влади військової хунти в Аргентині вбили близько 30 тисяч людей.

Саме через попит на пошуки рідних з'явилася правозахисна організація Grandmothers of the Plaza de Mayo, яка допомагає з пошуками рідних, зв'язки з якими втрачені в ті часи.

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