Копирайт изображения AFP/DANIEL MIHAILESCU

Служба безпеки України заявила, що до збиття українського військово-транспортного літака ІЛ-76 у 2014 році причетний Кремль.

У ніч на 14 червня того року проросійські сепаратисти збили літак української армії, який заходив на посадку в Луганський аеропорт. Загинуло 49 десантників і пілотів.

У Кремлі свою причетність відкидали.

Нова заява СБУ

"Служба безпеки має неспростовні докази, що рішення про збиття було прийняте в Кремлі та приведене у дію позаштатним підрозділом Головного управління Генштабу Збройних сил РФ, відомим як "приватна військова компанія "Вагнера". - йдеться в заяві СБУ.

За даними спецслужби, "злочинний наказ віддав безпосередньо командувач 58-ю армією ЗС РФ генерал-майор Євгеній Нікіфоров", якого в той час відправили у відрядження на Донбас для виконання військових завдань.

"Більше того, виконавці вбивства українських воїнів - Дмитро Уткін, Андрій Гуральов та Андрій Лебедєв, після повернення в Росію були відзначені Путіним офіційними державними нагородами "Орденами Мужності", - додають в СБУ.

Там нагадали, що у 2017 році слідчі виписали повідомлення про підозру керівнику компанії "Вагнера" Дмитру Уткіну.

"Попри те, що російські воєнні злочинці постійно перебувають або на території країни-агресора, або у складі таємних контингентів сухопутних підрозділів військової розвідки РФ у Сирії та країнах Африки, Служба безпеки робить усе можливе аби притягнути їх до відповідальності", - заявили в спецслужбі.

Як збили літак

У ніч на 14 червня 2014 року проросійські сепаратисти збили транспортник Іл-76МД української армії, який заходив на посадку в Луганський аеропорт.

Копирайт изображения Getty Images

За даними розслідування, на висоті близько 500 метрів у літак влучила ракета переносного зенітного комплексу (ПЗРК) "Ігла".

Згодом неподалік від місця катастрофи виявили дві відстріляні труби від цього комплексу (другу, як вважають експерти, пілоти змогли нейтралізувати тепловою пасткою).

Також припускають, що Іл-76МД обстріляли ще й із зенітно-артилерійської установки.

Від влучання літак втратив крило, загорівся та впав за п'ять кілометрів на схід від Луганська.

Всі, хто перебував на його борту, загинули: це 40 десантників 25-ї бригади та дев'ять пілотів Мелітопольської бригади транспортної авіації.

Хто відповів?

Відповідальність за цю трагедію поніс тодішній начштабу Антитерористичної операції генерал-майор Віктор Назаров, якого засудили до семи років в'язниці.

У 2017 році СБУ оприлюднили результати свого розслідування про те, хто саме з бойовиків невизнаної "ЛНР" причетний до збиття літака.

З даними спецслужби, групи з ПЗРК організовував тодішній командир "батальйону "Зоря" Ігор Плотницький (який згодом очолить "луганську республіку", а за кілька років буде зміщений з посади внаслідок перевороту), його заступник Андрій Патрушев, а також командир групи "Витязь" Олександр Гурєєв.

СБУ навіть опублікувала аудіозапис переговорів, на якому, як вказується, вони переговорються про збитий літак та домовляються, щоб вивезти його залишки на металолом.

Їхні дії кваліфіковано як теракт, справа ще у суді.

Окрім них СБУ вважає причетною до загибелі літака російську приватну військову компанію "Вагнера", яка, за даними української спецслужби, з кінця травня 2014 року діяла на Луганщині.

Кремль офіційно відкидає свою причетність як до компанії "Вагнера" (існування якої він взагалі заперечує), так і до збройної підтримки проросійських сепаратистів на Донбасі, зокрема засобами протиповітряної оборони.

Хочете отримувати головні новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!