Спецслужби затримали екс-голову "ЦВК ДНР" Лягіна

Копирайт изображения ALEXANDER KHUDOTEPLY/AFP/Getty Images Image caption Роман Лягін у травні 2014 року організовував та проводив так званий референдум у самопроголошеній "ДНР"

Генпрокуратура та Служба безпеки України затримали екс-керівника "Центральної виборчої комісії" так званої "ДНР" Романа Лягіна, який в травні 2014 року організовував та проводив так званий референдум у "ДНР", повідомив у Facebook генпрокурор Юрій Луценко.

"Громадянину Лягіну інкримінується державна зрада", - зазначив пан Луценко.

У березні цього року в СБУ спростували інформацію про те, що колишній "голова ЦВК ДНР" Лягін здався за програмою "На тебе чекають вдома".

Справу за заочним обвинуваченням Лягіна в державній зраді розглядає суд, повідомляли в СБУ.

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