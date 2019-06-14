Новий командувач Нацгвардії і голова Держрприкордонслужби: хто вони
Президент Володимир Зеленський призначив Миколу Балана командувачем Національної гвардії України, йдеться в указі президента від 13 червня.
До цього Микола Балан кілька років був заступником командувача Нацгвардії, а з травня виконував обов'язки командувача.
Окремими указами президент звільнив його з цих посад.
Зеленський також призначив заступників командувача Нацгвардії.
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Цього ж дня президент призначив головою Державної прикордонної служби України Сергія Дейнека, йдеться в його указі.
31 травня Зеленський звільнив з цієї посади Петра Цигикала, який очолював службу з 2017 року.
Хто такий Микола Балан?
Виконувати обов'язки командувача Нацгвардії Балана призначив ще президент Петро Порошенко на початку травня цього року.
Микола Балан народився на Івано-Франківщині, у 1992 році закінчив Вище військове командне училище ім. Дзержинського в Саратові, у 2003 - Національну академію прикордонних військ України.
До 2014 року відбував службу у Кримському територіальному командуванні внутрішніх військ МВС України, де з 2010 обіймав посаду начальника управління.
У квітні 2014 був призначений заступником командувача Нацгвардії.
Балан має звання генерал-лейтенанта, був нагороджений орденами "За заслуги" II та III ступенів і медаллю "За військову службу Україні".
Хто такий Сергій Дейнеко?
Новий голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко до призначення працював заступником директора Департаменту оперативної діяльності в Адміністрації Держприкордонслужби.
У 2014 році він очолював Луганський прикордонний загін.
У червні 2014-го він три дні керував обороною загону під час штурму бойовиками у Луганській області.
Під час бою поранення отримали восьмеро прикордонників. Зрештою будівля загону перейшла до бойовиків, а загін передислокували на підконтрольні уряду України території.
У 2014 році президент Петро Порошенко нагородив Сергія Дейнеку орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня.
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