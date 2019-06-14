Копирайт изображения UNIAN Image caption Новий командувач Нацгвардії Микола Балан

Президент Володимир Зеленський призначив Миколу Балана командувачем Національної гвардії України, йдеться в указі президента від 13 червня.

До цього Микола Балан кілька років був заступником командувача Нацгвардії, а з травня виконував обов'язки командувача.

Окремими указами президент звільнив його з цих посад.

Зеленський також призначив заступників командувача Нацгвардії.

Цього ж дня президент призначив головою Державної прикордонної служби України Сергія Дейнека, йдеться в його указі.

31 травня Зеленський звільнив з цієї посади Петра Цигикала, який очолював службу з 2017 року.

Хто такий Микола Балан?

Виконувати обов'язки командувача Нацгвардії Балана призначив ще президент Петро Порошенко на початку травня цього року.

Микола Балан народився на Івано-Франківщині, у 1992 році закінчив Вище військове командне училище ім. Дзержинського в Саратові, у 2003 - Національну академію прикордонних військ України.

До 2014 року відбував службу у Кримському територіальному командуванні внутрішніх військ МВС України, де з 2010 обіймав посаду начальника управління.

У квітні 2014 був призначений заступником командувача Нацгвардії.

Балан має звання генерал-лейтенанта, був нагороджений орденами "За заслуги" II та III ступенів і медаллю "За військову службу Україні".

Хто такий Сергій Дейнеко?

Копирайт изображения UKRINFORM Image caption Сергій Дейнеко - новий голова Держприкордонслужби

Новий голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко до призначення працював заступником директора Департаменту оперативної діяльності в Адміністрації Держприкордонслужби.

У 2014 році він очолював Луганський прикордонний загін.

У червні 2014-го він три дні керував обороною загону під час штурму бойовиками у Луганській області.

Під час бою поранення отримали восьмеро прикордонників. Зрештою будівля загону перейшла до бойовиків, а загін передислокували на підконтрольні уряду України території.​

У 2014 році президент Петро Порошенко нагородив Сергія Дейнеку орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня.

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