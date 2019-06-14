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Росія розпочала процес видачі паспортів жителям непідконтрольних Києву територій Донецької і Луганської областей, розповів так званий начальник міграційної служби "ДНР" Володимир Краснощока.

За його словами, доставлятимуть людей до пункту видачі паспортів централізовано, на спеціально виділених автобусах.

"Сьогодні була перша поїздка, далі планується практично щоденно доправляти громадян на територію Російської Федерації... Наразі отримано близько восьми тисяч документів на оформлення російського громадянства", - розповів він.

За даними агентства "Інтерфакс", автобус із жителями так званої "ДНР" приїхав до пункту видачі паспортів у селі Покровське Ростовської області.

Водночас автобус із жителями "ЛНР" попрямував до іншого пункту видачі - в місті Новошахтинськ тієї ж Ростовської області.

На видачу російських паспортів вже відреагував премʼєр-міністр Володимир Гройсман. Дії РФ він назвав "зухвалим порушенням норм моралі і права", а також наголосив, що Україна "не визнає паспорти, видані країною-агресором".

"Спрощене громадянство"

Указ про спрощене надання громадянства жителям окремих районів Донецької і Луганської областей Володимир Путін підписав 24 квітня - на четвертий день після інавгурації Володимира Зеленського.

Українська сторона рішення Кремля різко засудила. Критичні заяви оприлюднили й численні західні країни.

Втім, Володимир Путін наполіг, що видача російських паспортів - це питання "суто гуманітарного характеру".

"Немає ніякого бажання створювати проблеми новій українській владі, але терпіти ситуацію, за якої люди позбавлені цивільних прав, це вже переходить межі з точки зору прав людини", - сказав президент РФ.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Указ про видачу російських паспортів Володимир Путін підписав 24 квітня. Каже, це суто гуманітарне питання

Його помічник Владислав Сурков заявив, що рішення Путіна - "це борг Росії перед людьми, які говорять та думають російською" і "які опинилися в дуже важкій ситуації через репресивні дії київського режиму".

Згідно із затвердженою процедурою, жителі самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" зможуть отримати російські паспорти без обов'язкових в інших випадках іспитів і вимоги про проживання в Росії понад п'ять років.

Для цього їм достатньо подати відповідну заяву, копію документа, який підтверджує особу і місце проживання, свідоцтво про шлюб, а також свідоцтво про народження, якщо дитині просять надати громадянство РФ.

Розгляд таких заяв має займати не більше трьох місяців.

Реакція України

Копирайт изображения Getty Images Image caption У команді українського президента кажуть, що дії Кремля - це визнання Росією своєї відповідальності як держави-окупанта

У команді президента України Володимира Зеленського рішення Кремля засудили і заявили, що цим Росія "визнала свою відповідальність у якості держави-окупанта".

Також в команді Зеленського закликали західних партнерів посилити дипломатичний тиск на РФ і запровадити проти неї нові санкції.

У травні українська влада ще у травні заявила, що російські паспорти, видані жителям тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей, не визнаватимуться.

"Вони будуть визнані незаконними при перетині державного кордону, а також для використання на території нашої держави", - зазначив голова уряду Володимир Гройсман.

Пізніше міністр з питань тимчасово окупованих територій Вадим Черниш пояснив журналістам, що Україна не визнаватиме не усі російські паспорти, а лише ті, які уповноважені органи РФ видаватимуть у Покровську і Новошахтинську.

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