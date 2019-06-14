Знімок риболовецького селища Упернавік, що на заході Гренландії, приніс фотографу Вейміну Чу перше місце в конкурсі National Geographic Travel Photo Contest.

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Автор переможного фото розповів, що регулярно відвідує Гренландію вже впродовж кількох років, а у 2019 вирішив задокументувати життя місцевих - почав саме із селища Упернавік.

Ось так він згадує про це місце: "Під час польоту над Гренландією все, що я бачив, - це білосніжна земля вкрита снігом і кригою. Але раптом я помітив якусь теплу точку вдалині - це був Упернавік".

"Краса цього тихого місця була поза межами моєї уяви", - каже фотограф.

Населення Упернавіка - близько тисячі людей. За кількістю жителів це 13-те селище в Гренландії.

За словами пана Чу, він вивчав місцевість Упернавіка майже тиждень, аж поки не зробив те саме фото, яке зрештою і принесло йому перемогу в конкурсі.

А ось роботи деяких інших призерів, знімки яких визнали найкращими в тематичних категоріях.

Друге місце в категорії "Міста". "Доба авіації", Яссен Тодоров

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"У Міжнародному аеропорті Сан-Франциско є чотири злітно-посадкові смуги. Я мріяв задокументувати рух літаків і отримав дозвіл на те, щоб пролетіти прямо над аеропортом", - каже автор фото.

"Який же це був вітряний день. Швидкість вітру там досягає 72 кілометрів на годину. Це дуже ускладнювало керування літаком, до того ж, потрібно було ще й фотографувати", - згадує він.

Третє місце в категорії "Міста". "Вулиці Дакки", Сандіпані Чаттопадхя

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"Люди моляться на вулиці в Дацці під час Ійтема. Це одне з головних релігійних свят в мусульман, на яке з'їжджаються мільйони вірян".

"Того місця, що відведене для молитв, для такої кількості людей недостатньо, тому багато хто приходить сюди, на центральну вулицію Дакии. Рух транспорту на час молитви повністю перекривають".

Перше місце в категорії "Люди". "Час для шоу", Хюайфенг Лі

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"Актори готуються до вечірньої вистави у регіоні Лічен, КНР. Я весь день провів з ними - від моменту нанесення макіяжу до їхнього виступу на сцені".

Друге місце в категорії "Люди". "Денна рутина", Йошикі Фудзівара

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"Це фото було зроблено по обіді, в парку в Гонконгу. Коли я туди потрапив, там було дуже людно - багато молодих людей фотографувалися і грали в баскетбол".

"Але коли я відвідав той же парк на заході сонця, там, навпаки, було дуже тихо - ніби я потрапив у зовсім інше місце".

Третє місце в категорії "Люди". "Коні", Хосе Антоніо Замора

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"Щороку на свято святого Антонія в Іспанії проходить церемонія очищення тварин під назвою Las Luminarias".

"У провінції Авіла вершники на конях стрибають через вогонь в рамках ритуалу, який веде свій початок ще з VXIII століття. Тваринам не завдають болю, ритуал повторюється кожен рік".

Перше місце в категорії "Природа". "Ніжні очі", Тамара Бласкес Хайк

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"Прекрасний грифон злітає в небо у Національному парку Монфрагьє в Іспанії".

"Як можна говорити, що грифони знаменують щось погане, дивлячись в ці ніжні очі?".

Друге місце в категорії "Природа". "Ловець мрії", Денні Сепковскі

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"Що відбувається за мить до того, як розбивається хвиля? Того дня я вирішив влаштувати зйомку на заході сонця в Оаху, Гаваї".

"Мені доводилось дивитися в камеру, поки хвиля рухалася на мене. Не таке вже й просте завдання - продовжувати робити фото, коли щось подібне може розбитися об вас".

Третє місце в категорії "Природа". "Темний", Скотт Портеллі

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"Темні дельфіни в пошуках здобичі зазвичай рухаються разом, великими зграями".

"Вони з легкістю мчать океаном, а винирюють лише для того, щоб подихати. Темні дельфіни достатньо швидкі, щоб пливти поряд із моторними човнами. Я саме сидів на краю катера, коли дельфін майже повністю винирнув на поверхню".

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