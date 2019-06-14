Через вечерю з Путіним Орнеллі Муті загрожує тюрма

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Італійській акторці Орнеллі Муті загрожує в'язниця. Чому, і до чого Володимир Путін?

У грудні 2010 року Муті мала виступити на сцені театру Верді в італійському місті Порденоне.

Проте замість цього вона взяла лікарняний і полетіла до Санкт-Петербургу, щоб взяти участь у благодійній вечері з президентом Росії Володимиром Путіним.

Кілька років тому італійський суд визнав акторку винною у шахрайстві і засудив її до шести місяців в'язниці умовно, оштрафував на 500 євро і зобов'язав Муті виплатити театру компенсацію в розмірі 30 тисяч євро.

Актриса заявила, що не має змоги виплатити такі гроші, і подала апеляцію.

У четверг Верховний касаційний суд Італії підтвердив вирок, винесений акторці раніше.

Підставою для відкриття справи про шахрайство стала та сама медична довідка, яку Муті колись надала театру, щоб пояснити свою неучасть у виставі.

У справці, зокрема, стверджувалось, що в Муті сильно запалені трахеї, висока температура і кашель.

Довідка, яку суд визнав підробною, рекомендувала дати акторці п'ять днів відпочинку.

В результаті ж акторка відправилась на благодійний захід у Росію, куди її запросив Володимир Путін.

Коли у ЗМІ з'явилися фотографії, де Муті сидить за одним столом з президентом РФ, театр вирішив діяти.

Суд попередив акторку, що якщо Муті не сплатить компенсацію, вона сяде до в'язниці.

Орнеллі Муті 64 роки. За межами Італії вона відома завдяки ролям у фільмах "Приборкання норовистого", "Флеш Гордон" і "Оскар".

У самій Італій Муті й нині з'являється на екранах і на сцені.

За даними італійських ЗМІ, в аторки є 30 днів, щоб розрахуватися з театром.

На першому судовому засіданні у 2015 році Муті запевняла, що не має достатньої кількості грошей, щоб заплатити.

Два роки потому Муті та її родину виселили з її будинку в Римі через борги на суму 80 тисяч євро, які акторка мала перед агентством нерухомості.

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