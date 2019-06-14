У Танзанії запровадили податок на перуки і нарощування волосся. Жінки обурені

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У Танзанії - скандал через рішення місцевого уряду запровадити податок на перуки і нарощування волосся.

В момент, коли міністр фінансів Філіп Мпанго оголошував про це рішення в залі парламенту, багато депутатів аплодували і стукали руками по своїх столах.

Прихильники запровадження такого податку кажуть, що він спонукатиме жінок зберігати своє натуральне волосся.

Водночас в ідеї є й багато критиків: частина жінок рішенням уряду обурена. На їхню думку, їх намагаються покарати за звичайне бажання добре виглядати.

Жителі Танзанії схильні дотримуватися традиційних цінностей - зокрема, і в тому, що стосується зовнішнього вигляду.

Але суспільство поступово змінюється, і велика кількість жінок почали носити перуки і нарощувати волосся, розповідає Абубакар Фамау, кореспондент BBC зі столиці Танзанії.

Під час свого виступу в парламенті міністр фінансів повідомив, що імпортні перуки і послуги з нарощування волосся обкладатимуться 25-відсотковим податком. Податок для перук, які виробляються в самій Танзанії, трохи нижчий - 10%.

Мета рішень влади - зробити придбання перук і користування послугою нарощування волосся дорожчими, а отже, менш популярними.

"Людям подобається штучне волосся"

Анастасія Сигера, яка імпортує в Танзанію перуки з інших країн, діями влади невдоволена.

"Людям подобається штучне волосся. Чому серед купи речей, які можна обкласти податком, вони обрали саме перуки?", - обурюється вона.

Ще одна жінка, яка побажала не розкривати своє ім'я, розповіла, що витрачає на нарощування волосся 450 доларів.

"Те, що вони роблять, це наче покарання нас за те, що ми жінки і нам подобається добре виглядати", - каже вона.

Очікується, що нові правила почнуть діяти в Танзанії з наступного місяця.

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