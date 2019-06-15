Рік у в'язниці та під слідством: Росія відпустила українського капітана

Копирайт изображения Людмила Денісова Image caption Віктор Новицький повернувся на материкову частину України

Росія передала Україні капітана риболовецького судна "ЯМК-0041" з Очакова Віктора Новицького, якого утримувала з травня 2018 року .

Передача українського капітана відбулась на пункті пропуску на межі з Кримом "Каланчак", повідомила прес-служба президента України.

Звільнення стало можливим після того, як 14 червня у Криму суд ухвалив рішення зняти всі обмеження у його пересуванні.

4 травня 2018 року Віктора Новицького з чотирма членами екіпажу затримали працівники ФСБ Росії й звинуватили у незаконному вилові риби.

Близько пів року його утримували під вартою у Сімферопольському СІЗО.

1 листопада 2018 року Віктору Новицькому змінили запобіжний захід на підписку про невиїзд, він мешкав у Сімферополі в орендованій квартирі. Тоді ж членів екіпажу відпустили додому.

"Браконьєри" з Очакова

У травні 2018 року риболовецька фелюга "ЯМК-0041" була затримана неподалік мису Тарханкут у Чорному морі й доставлена на територію півострова "для проведення процесуальних дій".

Російські прикордонники в Криму тоді заявили, що українські рибалки проводили "незаконний промисел камбали-калкана в економічній зоні Росії".

У неволі опинилися чотири члени екіпажу: Сергій Калиниченко, Руслан Скрипник, Олег Блок та Геннадій Отичко, а також капітан судна Віктор Новицький. Капітану висунули обвинувачення у браконьєрстві і помістили у слідчий ізолятор Сімферополя.

Членам екіпажу жодних звинувачень не висували, однак документи в них забрали. За словами кримського адвоката Едема Семедляєва, який надавав допомогу морякам, вони проходили у справі як свідки.

Відповідь за "Норд"?

Незадовго до затримання судна "ЯМК-0041", 25 березня 2018 року українські прикордонники затримали риболовецьке судно "Норд" під прапором РФ з припискою у порту Керчі. Судно затримали за звинуваченням у вилові риби без відповідних документів.

Після цього ситуація в акваторіях Азовського і Чорного морів почала загострюватись. Російські силовики стали часто і ретельно перевіряти українських рибалок. Затримання моряків судна "ЯМК-0041" у ЗМІ часто називали відповіддю з боку Росії саме за "Норд".

Копирайт изображения FACEBOOK/КРИМСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ Image caption Капітан судна "ЯМК-0041" Віктор Новицький до затримання росіянами

Морські інциденти набули політичного забарвлення. Тривав судовий процес над капітаном "Норда" Володимиром Горбенком, якого звинуватили у браконьєрстві.

Інші члени екіпажу цього судна намагалися повернутися в Крим, але без українських документів прикордонники їх не відпускали. А в Криму утримувати моряків з Очакова, а їхнього капітана Новицького так само звинувачували у браконьєрстві.

У вересні 2018 року росіяни також затримали двох рибалок з села Стрілкове на Херсонщині. Їх російські прикордонники з Криму затримали в затоці Сиваш, коли рибалки пристали до берега через поломку човна.

Сім на сім без капітанів

Після тривалих переговорів з російською стороною, вдалося домовитись про обмін моряками. Наприкінці жовтня 2018 року на материкову Україну повернулися члени екіпажу суден "ЯМК-0041" та "ЯОД 21-05" (цих моряків кримське ФСБ затримало в серпні минулого року).

До Криму натомість змогли виїхати члени екіпажу російського "Норду". Домовленості про обмін вели російський омбудсмен Тетяна Москалькова та колишня українська омбудсмен, а зараз віце-президент організації "Європейський інститут омбудсмена" Ніна Карпачова.

Згодом у лютому 2019 року до Криму виїхав і капітан "Норда" Володимир Горбенко. Російським ЗМІ він заявив, що спокійно перетнув КПВВ "Чаплинка" в Херсонській області. Однак українські прикордонники заявили, що він не міг легально перетнути цей пункт, бо не мав спеціального дозволу і перебуває під слідством.

Копирайт изображения ДПСУ

В цей час у Криму російські силовики продовжували утримувати капітана судна "ЯМК-0041" Віктора Новицького, а також двох рибалок зі Стрілкового, Херсонської області.

7 травня український омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що моряки зі Стрілкового Руслан Кондратюк та Андрій Морозов теж повернулись додому.

Тоді ж експерт із морського права, екс-представник президента України в АР Крим Борис Бабін у розмові з ВВС спрогнозував, що Новицького можуть відпустити після рішення суду, яким його визнають винним.

"Буде якийсь вирок, можливо зарахують як покарання час його перебування в СІЗО, а потім відпустять. Це реальний сценарій", - спрогнозував пан Бабін. Так і сталось.

Місяць тому у розмові з ВВС дружина Віктора Новицького Тетяна Новицька нарікала, що держава фінансово не допомагала, тож родина змушена була за свої кошти наймати адвоката і оплачувати усі витрати.

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