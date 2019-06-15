Копирайт изображения UNIAN Image caption Олександр Єфремов майже три роки перебуває у в'язниці

Колишній голова фракції Партії регіонів й один з соратників Віктора Януковича Олександр Єфремов, який вже майже три роки перебуває за ґратами, потрапить у десятку виборчого списку партії "Опозиційний блок".

Про це заявив член парламенту Євген Мураєв, який очолив виборчий список цієї партії на виборах до Верховної Ради. Він додав, що у першій десятці Єфремов замінить Володимира Пилипенка, який мав 9-ту позицію.

Інформацію про балотування Олександра Єфремова до Верховної Ради у списку "Опозиційного блоку" підтвердив ВВС News Україна адвокат Єфремова Олександр Лисак.

"Так, пан Єфремов підтверджує інформацію про балотування у партії "Опозиційний блок", - заявив пан Лисак.

У разі обрання депутатом Олександра Єфремова мають випустити на волю, а знову арештувати тільки за згоди парламенту. Захист Єфремова сподівається, що на свободу він вийде значно раніше - вже 18 червня.

Олександр Єфремов перебуває в ув'язненні вже майже три роки.

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Його судять за обвинуваченням у державній зраді та сприянні луганським сепаратистам навесні 2014 року. Сам він обвинувачення заперечує.

Олександр Єфремов - колись один із найвпливовіших політиків Луганщини. Він багато років був губернатором області, а в часи президентства Віктора Януковича керував фракцією Партії регіонів у парламенті.

Наприкінці липня 2016 року його затримали в аеропорту "Бориспіль". З того часу пан Єфремов перебуває у СІЗО - спочатку в київському, а згодом у Старобільську на Луганщині.

Копирайт изображения РУССКАЯ ДУХОВНАЯ МИССИЯ В ИЕРУСАЛИМЕ Image caption Євген Мураєв - ліворуч, Вадим Новинський - праворуч

Він єдиний колишній високопоставлений соратник пана Януковича, який перебуває за ґратами.

Як розповів пан Лисак, 18-19 червня суд у Старобільську буде вирішувати питання про продовження запобіжного заходу і захист сподівається на те, що Олександр Єфремов зможе вийти на волю.

Наразі судовий процес перебуває на стадії вивчення доказів і говорити про вирок ще зарано, вказує адвокат.

На виборах до Верховної Ради під брендом "Опозиційного блоку" об'єднались команди бізнесмена Ріната Ахметова та проект мерів "Довіряй ділам" керівників Харкова Геннадія Кернеса та Одеси - Геннадія Труханова.

Наразі рейтинг партії складає близько 1% при прохідному бар'єрі до парламенту в 5%.

Після заміни Пилипенка на Єфремова виборча десятка партії виглядатиме так:

1. Євгеній Мураєв - депутат партії

2. Вадим Новинський - депутат партії,

3. Олександр Вілкул - депутат партії

4. Геннадій Кернес - міський голова Харкова

5. Геннадій Труханов - мер Одеси

6. Вадим Бойченко - мер Маріуполя

7. Володимир Буряк - мер Запоріжжя

8. Уляна Ткаченко - депутат Хмельницької облради

9. Олександр Єфремов - екс-голова фракції Партії регіонів

10. Богдан Андріїв - міський голова Ужгорода.

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