Біля Ейфелевої вежі в Парижі з'явився величезний арт-об'єкт - фото

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У суботу офіційно відкривається величезна мистецька робота - лінія зчеплених у "замок" рук біля підніжжя Ейфелевої вежі в Парижі.

Фреска, намальована балончиками з фарбою, простягається на більш ніж 600 метрів уздовж Марсового поля й найкраще проглядається з вершини вежі.

Це робота французького художника Сайпе - справжнє ім'я Гійом Легро - який спеціалізується на великих біорозкладаних картинах.

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Його твори з'являються на схилах гір і в парках по всьому світу й існують кілька днів, перш ніж вони зникнуть і розчиняться.

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Його остання робота - Beyond Walls (За межами стін) - показує серію зчеплених у "замок" рук, що є даниною благодійній ініціативі SOS Méditerranée, яка працює над порятунком мігрантів, які ризикують потонути в Середземному морі.

У середньому шість мігрантів щоденно гинули під час перетину Середземного моря минулого року, свідчать дані ООН.

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"[Це] символ спільності в той час, коли люди все більше і більше концентруються на собі", - сказав Сайпе газеті The Guardian.

Картина буде відкрита в суботу на церемонії, в якій візьме участь міська керівниця Парижа Анн Ідальго.

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Об'єкт є початком трирічного проекту, який дозволить Сайпе продемонструвати свою роботу в 20 великих містах світу.

У Лондоні, Берліні, Найробі та Буенос-Айресі будуть розміщені схожі зображення зчеплених рук.

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