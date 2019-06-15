У США пояснили, що означає зміна написання Kiev на Kyiv

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Віднині єдиним варіантом написання назви столиці України для уряду США є "Kyiv".

Таке пояснення надали BBC News Україна у Раді США з географічних назв (BGN).

Раніше для офіційних установ США допускалося два варіанти - Kiev та Kyiv.

"Департамент США рекомендував Раді з географічних назв припинити вживання "Kiev" у якості загальноприйнятої назви", - повідомив BBC News Україна представник Державного департаменту в Раді США з географічних назв Лео Діллон.

"Рішення Ради США з географічних назв прийняти таку зміну означає, що написання "Kiev" більше не є офіційним варіантом для федерального уряду США, і натомість офіційним є лише написання "Kyiv", - зазначив пан Діллон.

Він додав, що Державний департамент США рекомендував такі зміни, оскільки схвалене написання "Kyiv" відображає українське написання назви столиці і тим самим визнає історію та мову України.

Рішення Ради

12 червня Посольство України в США повідомило, що Рада США з географічних назв розглянула звернення Посла України Валерія Чалого та одностайно ухвалила рішення про заміну офіційної назви столиці України з "Kiev" на "Kyiv" у міжнародній базі.

Позицію посла підтримали зверненням членів Українського Кокусу Конгресу США, а також Український Конгресовий Комітет Америки, зазначило посольство.

За даними диппредставництва, відповідні зміни до офіційних баз Ради США з географічних назв внесуть 17 червня.

"Це рішення є надзвичайно важливим та дає поштовх, щоб виправити офіційну назву столиці України і поза межами США, зокрема на міжнародних рейсах та в іноземних аеропортах у всьому світі, адже міжнародні організації, включаючи Міжнародну асоціацію авіаційного транспорту (IATA), посилаються саме на офіційні назви з бази Ради з географічних назв США", - йдеться в повідомленні посольства.

Що за база?

База географічних назв США (GEOnet Names) містить офіційні назви місцевостей у США та в світі, схвалені Національною агенцією геопросторової розвідки та Радою США з географічних назв.

До Ради входять представники федеральних агенцій, які опікуються питаннями географічних назв, населення, екології та управління громадськими територіями.

Дані з цієї бази використовують органи державної влади Сполучених Штатів.

Написання Києва як "Kyiv" в Раді з географічних назв ухвалили ще в жовтні 2006 року як одну зі стандартних форм назви столиці України, відповідно до заяви про відповідне рішення.

У тому ж рішенні зазначалося, що в офіційних документах уряду США можна продовжувати використовувати умовну (загальноприйняту) назву "Kiev".

Копирайт изображения Скріншот з сайту http://geonames.nga.mil Image caption Наразі в американській базі даних географічних назв є два варіанти написання Києва: Kyiv - схвалений, офіційний варіант і Kiev - загальноприйнята назва.

Цього тижня на сайті Національної агенції геопросторової розвідки США попереднє рішення прибрали, з позначкою, що воно оновлюється.

У базі даних наразі можна знайти обидва варіанти написання. Наступне її оновлення заплановано на 17 червня.

Географічні назви у світі

Світовою міжнародною базою географічних назв є база Групи експертів ООН з географічних назв (UNGEGN), що займається питаннями стандартизації назв міст та місцевостей.

У цій базі для написання назви столиці України англійською мовою зазначено варіант Kyiv.

Image caption Деякі аеропорти, як наприклад, аеропорт у Копенгагені, використовують обидва варіанти написання назви Києва

Більшість авіаперевізників зазвичай користуються даними Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA) та Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO).

На сайтах цих організацій не зазначено, на якій саме базі даних базуються назви локацій аеропортів, які вони застосовують.

Штаб-квартири обох організацій розташовані в Канаді.

#KyivNotKiev

У світі використовують дві транслітерації "Києва" латинським алфавітом: Kiev та Kyiv.

Протягом останнього року кілька десятків міжнародних аеропортів перейшли на другу версію.

Україна закріпила транслітерацію, яка передбачає написання Kyiv, ще у 1995 році.

Упродовж років незалежності активісти в Україні та за кордоном намагалися поширити саме таку версію написання назви української столиці.

У 2018 році Міністерство закордонних справ запустило інформаційну кампанію #CorrectUA, пропагуючи коректне написання українських географічних назв, в тому числі й міста Києва.

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