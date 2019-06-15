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У віці 96 років пішов з життя видатний італійський режисер Франко Дзефіреллі, повідомляють італійські ЗМІ з посиланням на його родичів.

За повідомленнями італійських ЗМІ, пан Дзефіреллі помер після тривалої хвороби, його стан погіршився в останні кілька місяців.

За своє життя він зняв низку фільмів, зокрема "Приборкання норовливої" (1967), де головні ролі грали Елізабет Тейлор та Річард Бертон.

За свій фільм "Ромео і Джульєтта" 1968 року він був номінований на "Оскар".

Ця стрічка досі залишається найвідомішою екранізацією цієї трагедії Шекспіра.

У 90-ті роки Дзефіреллі двічі обирали депутатом сенату Італії від партії тодішнього прем'єр-міністра Сільвіо Берлусконі "Вперед, Італія!".

Копирайт изображения KOBAL Image caption Франко Дзефіреллі та виконавці головних ролей у фільмі "Ромео і Джульєтта" - Олівія Гассі та Леонард Вайтінґ

Джанфранко Дзефіреллі народився 12 лютого 1923 року на околицях Флоренції.

Він був незаконно народженим сином мандрівного торгівця, а прізвище йому дала його мати.

Вона хотіла, щоб його звали "Дзефіретті", що означає "легкий бриз", як в опері Моцарта, але через описку в його свідоцтві про народження він став Дзефіреллі.

Дзефіреллі, однак, все одно прийшов до світу опери - за своє життя він поставив понад 120 опер.

Якось він сказав про себе: "Я не найкращий режисер опери в світі. Я єдиний".

"Франко Дзефіреллі, один з найвидатніших діячів культури в світі, пішов з життя сьогодні вранці", - написав у Twitter мер Флоренції Даріо Нарделла. - Прощавай, маестро, Флоренція тебе ніколи не забуде".

Пропустити Twitter допис , автор: @DarioNardella Non avrei mai voluto che arrivasse questo giorno. Franco #Zeffirelli se ne è andato questa mattina. Uno dei più grandi uomini della cultura mondiale. Ci uniamo al dolore dei suoi cari. Addio caro Maestro, Firenze non ti dimenticherà mai.🎈 pic.twitter.com/wAWq4YMQ5c — Dario Nardella (@DarioNardella) 15 червня 2019 р.

Першим фільмом Дзефіреллі стала екранізація шекспірівської п'єси - "Приборкання норовливої". Спочатку планувалося, що в ній гратимуть італійські актори, але більшу частину фінансування надала голлівудська пара Елізабет Тейлор і Річард Бертон, які зрештою і зіграли головні ролі.

Ще однією видатною екранізацією Шекспіра став фільм Дзефіреллі "Гамлет" (1990), де головну роль зіграв Мел Гібсон, а актрисами другого плану стали Гленн Клоуз та Гелена Бонем Картер.

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