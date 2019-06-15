Копирайт изображения UNIAN

ЦВК відмовила у реєстрації кандидатом у народні депутати на позачергові парламентські вибори депутату Олександру Онищенку, який перебуває у міжнародному розшуку за підозрою в організації корупційної схеми з розкрадання державних коштів.

Таке рішення ухвалили в суботу, 15 червня, на засіданні Центральної виборчої комісії, яке провела її голова Тетяна Сліпачук.

"Комісія відмовила в реєстрації кандидата у народні депутати України Онищенка О. Р., висунутого Соціалістичною партією України в ОВО № 93, оскільки, зокрема, ним не дотримано вимоги Конституції України та виборчого закону щодо проживання в Україні протягом останніх п'яти років на день проведення позачергових виборів народних депутатів України", - повідомила прес-служба ЦВК.

Три роки тому позафракційний депутат Олександр Онищенко залишив Україну і був оголошений в міжнародний розшук.

Нещодавно він заявив, що має намір повернутися в Україну, щоб подати документи в ЦВК, повідомляла Liga.net.

До цього Онищенко заявляв про готовність повернутися в Україну, щоб взяти участь у судовому процесі та повідомляв, що розглядає варіант участі у парламентських виборах.

У п'ятницю, 14 червня, секретар ЦВК Наталія Бернацька повідомила, що Онищенко подав документи до ЦВК на реєстрацію кандидатом у народні депутати на позачергових виборах.

"За фактом, в пакеті документів, які він до нас направив, він стверджує, що був делегований від України брати участь у кінних змаганнях", - зазначила пані Бернацька.

Справа Онищенка

Детективи НАБУ у 2015 році розпочали досудове розслідування розкрадання коштів під час видобутку і продажу газу за договорами спільної діяльності "Укргазвидобування".

За даними слідства, підконтрольні Онищенку підприємства, які видобували газ за договорами спільної діяльності з державною компанією "Укргазвидобування", через фіктивні біржі продавали цей газ за ціною, значно нижчою від собівартості фірмам-посередникам. А ті - вже за значно вищою ціною - збували його на ринку.

Різницю, твердять слідчі, переводили в готівку та виводили за кордон.

В результаті "злочинна організація", яку начебто заснував і очолив Онищенко, в період з січня 2013 року по червень 2016 року протиправно заволоділа понад 1,6 млрд гривень від реалізації природного газу.

Слідство вважає, що внаслідок цих дій державі було завдано збитків на суму майже три мільярди гривен.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Верховна Рада дала згоду на арешт Олександра Онищенка 5 липня 2016 року

Слідство встановило причетність до участі у скоєнні злочинів 29 осіб.

Семеро з них, зокрема, організатор схеми - депутат Онищенко, перебувають у розшуку.

Сам депутат називав обвинувачення безпідставними і подав скаргу на очільника НАБУ Артема Ситника. Він твердив, що кримінальне переслідування проти нього пов'язане зі спробами забрати в нього бізнес.

Влітку 2016 року Верховна Рада позбавила Онищенка депутатської недоторканності, а також проголосувала за його затримання і арешт.

Але до цього він встиг втекти з України.

У серпні 2016 року його оголосили в розшук.

31 травня прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Роман Симків повідомив, що Соломенський райсуд Києва розглядатиме клопотання захисту Онищенка про зняття його з розшуку.

Дату розгляду, за словами прокурора, ще не призначили.

Хочете отримувати головні новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber.