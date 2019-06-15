Криза в Молдові: Конституційний суд скасував рішення про розпуск парламенту. Що далі?

Копирайт изображения EPA Image caption Уряд прем'єр-міністра Майї Санду знову був визнаний легітимним і повертається до роботи

Конституційний суд Молдови скасував свої рішення про розпуск парламенту та невизнання уряду, сформованого за участі Партії соціалістів. Ці рішення суду призвели до політичної кризи в Молдові.

Напередодні уряд Павла Філіпа, який сформували представники Демократичної партії, пішов у відставку після того, як партія вирішила вивести своїх представників зі складу уряду країни.

"Фактична ситуація в Республіці Молдова, зокрема оголошення про передачу влади уряду прем'єр-міністра Майї Санду та коаліції, сформованій в парламенті Республіки Молдова, стала підставою для скасування", - йдеться в рішенні суду.

Таким чином члени уряду Майї Санду, який 8 червня сформувала коаліція Партії соціалістів та проєвропейський блок ACUM, повернуться на свої посади.

Що вирішив суд?

Конституційний суд скасував свої рішення в суботу, 15 червня на надзвичайному засіданні, яке тривало не більш ніж п'ять хвилин.

"Через те, що Конституційний суд зазнав тиску і не був вільним у прийнятті своїх рішень, керуючись положеннями Кодексу конституційної юрисдикції, Конституційний суд постановив скасувати всі свої рішення, ухвалені в період 7-9 червня 2019 року", - сказав голова КС Міхай Поалелунжь.

Рішення Конституційного суду Молдови є остаточним і не може бути оскарженим.

Минулого тижня КС визнав неконституційним обрання керівництва молдовського парламенту і голосування за новий уряд, а також відсторонив президента Ігоря Додона від виконання обов'язків.

Такі рішення Конституційного суду призвели до того, що у країні фактично утворилося двовладдя.

Відставка уряду

Чинний уряд, утворений Демократичною партією 20 січня 2016 року, пішов у відставку напередодні ввечері у п'ятницю, 14 червня, після того, як рішення про це ухвалила Демократична партія.

Заступник голови партії Володимир Чеботар заявив, що уряд вирішив скласти повноваження, щоб розв'язати політичну кризу.

Президент Ігор Додон після відставки Філіпа звернувся до суддів з проханням переглянути ухвалені ними рішення від 7-9 червня.

В іншому разі він пообіцяв скликати позачергове засідання уряду та парламенту, щоб призначити новий склад Конституційного суду.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Лідер Демократичної партії Молдови Володимир Плахотнюк бере участь у мітингу партії в центральній частині Кишинева 9 червня 2019 року. Саме ця партія зверталася до КС.

Голова Демократичної партії Молдови (ДМР) - впливовий бізнесмен Володимир Плахотнюк.

У молдавських ЗМІ з'явилася інформація, що після відставки уряду він втік з країни.

Прес-служба ДМР повідомила, що лідер партії поїхав з країни на кілька днів у сімейних справах.

"Українська правда" повідомляє з посиланням на джерела у правоохоронних органах, що Плахотнюк залишив країну через Придністров'я, а згодом через Одесу та Київ вилетів до Лондона.

Раніше молдовський телеканал tv8 повідомив, посилаючись на власні джерела, що Плахотнюк залишив країну на авто через Придністров'я та Одесу, де на нього нібито чекав приватний літак.

У суботу, 15 червня, прем'єр-міністр Майя Санду, яка повернулася на свою посаду, заявила, що лідер Демпартії Володимир Плахотнюк відповідатиме за свої дії за законом.

"Незабаром незалежна юстиція покарає громадянина Плахотнюка і тих, хто порушив закон, прямо підкорюючись йому", - цитує голову уряду молдавський телеканал TV8.

Політична криза

Копирайт изображения Reuters Image caption Президент Ігор Додон і прем'єр-міністр Молдови Майя Санду

Політична криза в Молдові почалася після виборів у лютому, коли партіям не вдалося домовитися про формування уряду.

9 червня Конституційний суд Молдови заявив, що партія Додона не встигла створити коаліцію у відведений тримісячний строк, і відсторонив президента від обов'язків.

Конституційний суд призначив виконувачем обов'язки глави держави прем'єр-міністра країни Павла Філіпа.

Після цього рішення пан Філіп як в.о. президента з дозволу КС розпустив парламент і призначив на 6 вересня дострокові вибори.

У відповідь на це Додон заявив, що відмовляється визнавати це рішення, назвавши це "відчайдушним кроком з метою подальшої узурпації влади".

Парламент і уряд також вирішили ігнорувати постанову Конституційного суду і відмовилися розпускатися.

Хочете отримувати головні новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber.